韩国女性家庭部11日发布的调查结果指出，韩国19岁至34岁女性中，75%在家庭、学校或工作场所遭遇过性别歧视或偏见。

政府智库韩国女性政策研究院去年10月至11月对全国6570名19岁至34岁男女就性别平等议题展开调查。《韩国时报》援引调查结果报道，18.6%男性调查对象承认社会中存在针对女性的性别歧视和偏见；52%男性调查对象认为自己遭遇过性别歧视，而只有7.7%的女性调查对象认为男性受到性别歧视。

在工作场所，51%女性调查对象说曾被迫为级别高于自己的男同事带咖啡或茶，41%男性调查对象说曾被迫代替女同事出长差。17.8%女性调查对象在工作场所遭遇过性骚扰，有同样经历的男性调查对象占比5.7%。

韩国女性政策研究院政策研究部门主管马京熙（音译）说，许多女性仍在家庭、学校或工作场所经历不同形式的歧视，男性同样因性别成见被迫扮演某些角色，使“男性和女性对性别平等的认知出现巨大差别”。

调查中，55%女性调查对象说，父母认为女儿有义务帮忙做家务；超过80%男性调查对象说他们的老师认为搬重物是男性的责任。

调查还发现，23.9%女性调查对象说不想结婚，最常见原因是“没有必要”；11%男性调查对象不想成家，“需要承担照顾家庭的重任”是最常见理由。（王逸君）【新华社微特稿】

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