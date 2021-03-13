图为祖鲁王古德维尔（居中者）2020年12月参与活动时发表演讲。图片来源：南非政府新闻办公室GCIS

人民网约翰内斯堡3月13日电 （记者万宇）当地时间12日上午，南非传统领袖、祖鲁王古德维尔·兹韦利蒂尼在德班一医院逝世，享年73岁。

根据南非媒体报道，古德维尔今年2月因糖尿病入院，病情虽然一度好转，但最终病重不治。古德维尔生于1948年，1971年加冕正式成为祖鲁王。

南非总统拉马福萨在声明中说，古德维尔是一位备受热爱、富有远见的君主，他为夸祖鲁—纳塔尔省的文化认同，民族团结和经济发展作出重要贡献，也为整个国家的发展作出重要贡献。

祖鲁族是南非最大的部族，人口超过1千万，主要生活在南非东部的夸祖鲁—纳塔尔省。传统领袖虽然是仪式性和象征性的领导人，但古德维尔在祖鲁族民众中仍有很大影响力。

古德维尔对华友好，致力于中南两国合作。2020年9月，他曾致信中国驻德班总领馆，祝贺中华人民共和国成立71周年。他在信中感谢中国积极参与非洲发展，认为中国通过实施各种项目和倡议，已经并仍在为非洲的基础设施建设和人类发展作出贡献。他还提到自己2005年访华，开启双方合作之旅，在夸纳省建设非洲最大的（菌草）项目，并推动德班理工大学设立孔子学院等。

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