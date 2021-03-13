人民网布宜诺斯艾利斯3月12日电 （记者姚明峰）当地时间3月12日，阿根廷对华生产合作计划启动仪式在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。阿根廷生产发展部部长库尔法斯、阿根廷中小企业国务秘书梅雷迪斯、中国驻阿根廷大使邹肖力、阿根廷驻华大使牛望道等出席活动并发表讲话，20家在阿重点领域中资企业在线出席活动。

据悉，阿根廷对华生产合作计划是阿根廷生产发展部为促进双边经贸合作制定的专项规划，旨在鼓励本国企业拓展中国市场，加大创新投入力度，提升国际竞争力，推动两国企业共同融入全球价值链、携手开拓第三方市场。该计划主要包括双边合作、中小企业对华出口计划、知识经济和服务贸易、私营部门对话、市场调研、生产性投资配套服务等六方面内容。

在启动仪式上，阿根廷生产发展部部长库尔法斯表示，中国是阿根廷第二大贸易伙伴国，阿中两国经济互补性强，经贸合作潜力巨大。近两年来，圣克鲁斯水电站、贝尔格拉诺货运铁路、高查瑞光伏电站等双边重大合作项目进展顺利，为阿当地经济社会发展做出重要贡献。

库尔法斯指出，中方为新兴市场扩大对华经贸合作创造重要机遇，为阿根廷成为中方可靠、稳定、长期的供应方创造有利条件。在此背景下，阿方必须制定相应的中长期发展战略，才能充分发挥中国经济和双边关系发展所蕴含的巨大潜能。阿生产发展部愿进一步发挥好双边关系“推进者”的作用，为两国公共和私营部门加强互动、增进了解搭建平台、提供服务。相信在双方各界的共同努力下，双边关系和各领域务实合作将实现和谐发展。

阿根廷中小企业国务秘书梅雷迪斯重点介绍了阿根廷中小企业对华出口计划的相关举措，表示阿根廷生产发展部将联手各方帮助阿中小企业调整优化经营合作模式，进一步开拓中国市场，充分挖掘双边经贸合作潜力，推动双边贸易持续健康发展。

中国驻阿根廷大使邹肖力表示，新冠肺炎疫情的蔓延没有阻止中阿两国企业深化合作的热情和步伐，经过中阿抗疫合作的洗礼，两国全面战略伙伴关系更加坚实稳固，正在进入崭新发展阶段。中方愿同阿方一道，共享机遇、共谋发展，鼓励两国企业开展双向投资、特别是生产性投资合作，进一步发挥高新科技对双边经贸合作的拉动作用，推进中阿“一带一路”合作，促进亚太同南美互联互通，加强中国同南共市对话，构建区域发展新格局。

阿根廷驻华大使牛望道在讲话中感谢了中方为阿根廷抗击新冠肺炎疫情提供的支持和帮助，认为阿生产发展部制定对华合作专项规划，是一项重要的政治决策，也是深化两国各领域务实合作的正确道路，对推动双边经贸关系发展具有重大意义。

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