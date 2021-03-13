人民网阿布贾3月13日 （姜宣、周玥晗）日前，驻加纳大使卢坤接受加纳通讯社、加纳网、加纳新闻网、《商务金融时报》、《金街商务报》等当地主流媒体联合采访，就中加关系、经贸往来、抗疫合作、中非合作论坛、中国减贫经验等回答记者提问。采访内容如下：

记者：从政治和经济角度看，您对中加双边关系有何评价？

卢坤：我想用“领航者”来形容中加关系。

政治上，我们两国交往密切，是中非友谊的领航者。加纳是最早同新中国建交的撒哈拉以南非洲国家之一。2018年9月，阿库福—阿多总统对华进行国事访问并与习近平主席举行会谈，共同擘画中加关系未来发展蓝图。2019年11月，中国国务院副总理孙春兰访问加纳，为两国关系发展注入新动力。去年新冠肺炎疫情暴发后，中加两国兄弟齐心、守望相助。加纳第一时间发声支持中国抗疫。中国积极帮助加纳抗疫，向加纳提供了大量抗疫物资，其中首架援非抗疫物资包机选择落地加纳。事实一再证明，中加政治关系走在中非关系的最前列。

经济上，我们两国经贸往来热络，是中非合作的领航者。中国是加纳最大的贸易伙伴国、投资来源国。2019年，中加双边贸易额超过74.6亿美元，位居非洲前列。面对新冠肺炎疫情冲击，2020年上半年两国贸易不减反增。中国投资的航空公司、发电厂、炼钢厂、陶瓷厂等为加纳创造就业、促进发展发挥重要作用。近两年来，中国援建的霍城医科大学、沿海渔港码头、1000口水井等项目惠及加纳民众，都是看得见摸得着的发展项目、民生工程。用阿库福—阿多总统的话说，中加合作是中非合作的典范。

记者：关于两国关系，您将亲自推动哪些项目或计划？希望达到什么样的效果？

卢坤：作为中国驻加纳大使，我的使命简单地说就是通过沟通与合作密切中加两国和两国人民的关系。我认为，当前有以下三方面工作需要重点推动。一是积极开展抗疫合作，向加纳提供包括疫苗在内的更多抗疫物资，帮助加方取得抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利。二是稳步推进经贸合作，保持高水平双边贸易发展与投资合作，有序开展霍城医科大学二期、詹姆斯敦渔港码头、朴夸西立交桥等建设项目，为两国人民谋取更多福祉。三是坚定不移地发展中加友好，不断提升政治互信，在涉及彼此核心利益问题上加强相互支持。

记者：中国投资者在加纳投资和寻求商业机会的兴趣点主要有哪些？中国使馆将如何促进两国投资和商业合作？

卢坤：加纳是非洲营商环境最好的国家之一，拥有深厚的投资潜力。这一点从2018年加纳跃升为西非第一大外商直接投资目的地国，以及2019年成为非洲大陆自贸区秘书处所在国就能得到证明。中国投资者在加纳的投资领域十分广泛，涵盖农业、工业、服务业等各大产业，其中航空、电力、汽车、日化、食品等是近年投资亮点。特别是中国投资的非洲世界航空公司和深能安所固电厂，被联合国南南合作办公室评为中非投资合作典范项目。中国使馆将继续在平等互利、合作共赢的基础上，发挥好桥梁作用，不遗余力地推动两国投资和商业合作做大做强，造福两国人民。

记者：您如何评估加纳目前的发展状况？中国提供了哪些支持？

卢坤：加纳是西非第二大经济体，近年来发展势头很好。在阿库福—阿多总统的领导下，加纳通过“一县一厂”、“为粮食和就业而种植”等发展举措取得了不少发展成绩。中国作为加纳的好朋友、好伙伴，从未缺席加纳发展，在加纳实施的援助、融资、投资、工程承包项目不胜枚举。单就基础设施建设这一项来说，中国积极支持加纳政府“道路之年”发展举措，为加纳修建了多个主干道路、立交桥、交通信号系统。此外，中国还帮助加纳修建了天然气处理厂和电信骨干网，为加纳加速实现工业化、信息化打下坚实基础。

记者：加纳可以从中非合作论坛中获得哪些机制支持？

卢坤：中非合作论坛是中非开展集体对话的重要、活跃平台和务实合作的有效机制，也是南南合作的一面重要旗帜。论坛成立20年来，中非双方始终坚持以人民为中心，致力于发展高质量的中非全面战略合作伙伴关系，论坛合作成果惠及中非人民。在2018年召开的北京峰会上，习近平主席提出了中非“八大行动”，涵盖产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全等八个方面，包括新建经贸合作区、提供农业援助、提供人力培训、支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行和丝路基金等资源、支持非洲大陆自贸区建设、推动电子商务合作等多项具体举措。为推动“八大行动”顺利实施，中国以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持。我们热烈欢迎加纳朋友积极参与到“八大行动”中来，乘着论坛“东风”实现振兴发展。今年将在塞内加尔召开新一届中非合作论坛会议，我相信这将为加纳在内的非洲国家提供更多发展机遇。

记者：请介绍中国将采取哪些措施帮助非洲尤其是加纳战胜新冠病毒？

卢坤：新冠肺炎疫情暴发以来，中国和非洲国家经受疫情严峻考验，相互声援、并肩战斗。非洲暴发疫情后，中国第一时间驰援非洲，中非友好互信在团结抗疫中更加牢固。中方积极向加纳大学医学中心医院、大阿克拉省医院、克里布医院、列克马医院捐赠抗疫物资，通过世卫组织向野口英世研究所等提供检测设备，与联合国儿童基金会等国际组织一起向加纳孤儿院和北部地区妇女儿童捐赠大量生活物资。同时，中国援加医疗队一直战斗在加纳抗疫一线。中国友好省市、企业、侨社等也纷纷捐款捐物，为加纳抗疫作出积极贡献。

习近平主席指出，中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。在前期中非团结抗疫的基础上，中方将继续加强对非物资援助、信息交流及经验分享，进一步动员地方省市、企业、侨社等全社会力量助力非洲抗疫，坚定走在国际援非抗疫的最前列。同时，中国将积极推进非洲疾控中心总部建设工作，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。此外，中国还会不断向非洲国家援助和提供疫苗，携手非洲兄弟共同战胜疫情。

记者：去年是中加建交60周年。站在新的历史起点上，中加两国向着发展这一共同目标阔步前行。您对未来中加关系有何期待？

卢坤：60年前，毛泽东主席和恩克鲁玛总统等两国老一辈领导人以超凡的战略眼光，作出中加建交的历史性决策，共同开启两国关系新纪元。60年来，中加两国相向而行、团结合作，虽相隔万里，却早已是海内知己、天涯比邻。特别是面对新冠肺炎疫情，两国守望相助、齐心战“疫”，结下了深厚的战友情。我相信，在两国领导人的战略引领下，在两国人民的共同努力下，定能化疫情之“危”为发展之“机”，开启双边关系与合作更加辉煌的新征程。

记者：过去40年，中国减少贫困人口8.5亿多人。非洲可以从中国的脱贫攻坚战中学到什么？

卢坤：中国在短短40年间减少贫困人口8.5亿多人，是中国人权全面进步的缩影，对中国和世界都有巨大意义。中国之所以能取得这一举世瞩目的成就，关键在于中国共产党的坚强领导。40多年来，中国共产党持续开展以农村扶贫开发为中心的减贫行动，在全国范围内开展有组织有计划的大规模开发式扶贫。特别是2012年中国共产党第十八次全国代表大会以来，以习近平同志为核心的党中央基于反贫困问题的现状和特点，统筹协调各方资源，开出了“精准扶贫”的“药方”，因地制宜、对症下药，有效解决了“扶持谁”“谁来扶”“怎么扶”等一系列问题，让扶贫工作走深走实、取得实效。

一花独放不是春，百花齐放春满园。中国的减贫奇迹，为世界提供了一种可资借鉴的中国方案。中方愿通过双边渠道以及中非合作论坛、中非减贫与发展高端对话会等多边平台加强与非洲朋友的沟通交流，分享中国减贫经验。同时，中国将更深入地参与改善全球贫困治理，为构建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体贡献智慧和力量。

(责编：张信凤、常红)