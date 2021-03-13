人民网3月12日布鲁塞尔电 （记者郑彬）日前，针对欧盟就香港问题发表的不当言论，中国驻欧盟使团发言人给予了坚决反驳。

发言人表示，十三届全国人大四次会议以高票表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》，充分体现了包括香港同胞在内的全体中国人民坚决落实“爱国者治港”根本原则、切实维护国家主权安全发展利益和香港长期繁荣稳定的集体意志。香港回归以来，中央始终是香港民主制度发展的主导者和推动者。作为最高国家权力机关，全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，符合宪法和基本法规定，符合国际通行惯例，是坚持和完善“一国两制”制度体系的又一重大举措，具有坚实的政治基础和法治基础，权威性不容挑战。

发言人说，与欧方错误观点恰恰相反，全国人大决定重新构建香港特区选举委员会并增加其职能、适当扩大选委会选委人数及立法会议席等扩展了香港社会各界均衡有序的政治参与，保障了香港居民的民主权利和民主质量，使选举委员会更加符合香港的实际情况，更加具有广泛的代表性，更加充分地体现了香港社会的整体利益和根本利益，将更好地维护香港社会的整体利益和根本利益，促进香港民主制度稳步向前发展，确保“一国两制”实践行稳致远，也将更好保障香港居民根本福祉和包括欧盟在内的各国投资者在港合法投资。

发言人重申，香港是中国的香港，完善香港特区选举制度纯属中国内政。欧方一再违背国际法和国际关系基本准则，插手干预香港事务和中国内政，遭到包括香港同胞在内14亿中国人民的坚决反对，注定是徒劳的。执意要对抗，是注定要失败的。

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