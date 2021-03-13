中国代表观点相近国家在人权理事会指出澳大利亚严重侵犯人权问题
2021年03月13日10:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月12日电 （记者张朋辉）3月12日，在联合国人权理事会第46届会议上，中国代表俄罗斯、白俄罗斯、埃及、委内瑞拉、叙利亚、朝鲜、南苏丹等国家作共同发言，指出澳大利亚严重侵犯人权问题，谴责澳大利亚海外军人杀害包括儿童在内的平民，敦促澳大利亚政府对海外军人非法杀戮、虐待平民及其它严重违反人权行为展开全面、公正调查，确保将责任人绳之以法，受害者得到赔偿；呼吁人权理事会、人权高专办、有关特别机制和民间社会监督澳大利亚政府推进有关司法程序。
共同发言对澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心的作法深表关切，特别是拘留中心缺乏医疗条件，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，各项人权受到侵犯；敦促澳大利亚立即关闭所有离岸拘留中心，切实保障移民、难民和寻求庇护者尤其是儿童的权利。共同发言还对澳大利亚种族歧视现象日益严重、针对妇女暴力增多、土著人权利一直未得到保障等问题表示关切，敦促澳大利亚切实保障人权。
(责编：张信凤、常红)
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