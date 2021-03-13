人民网布鲁塞尔3月12日电 （记者张朋辉）3月12日，在联合国人权理事会第46届会议上，中国代表俄罗斯、白俄罗斯、埃及、委内瑞拉、叙利亚、朝鲜、南苏丹等国家作共同发言，指出澳大利亚严重侵犯人权问题，谴责澳大利亚海外军人杀害包括儿童在内的平民，敦促澳大利亚政府对海外军人非法杀戮、虐待平民及其它严重违反人权行为展开全面、公正调查，确保将责任人绳之以法，受害者得到赔偿；呼吁人权理事会、人权高专办、有关特别机制和民间社会监督澳大利亚政府推进有关司法程序。

共同发言对澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心的作法深表关切，特别是拘留中心缺乏医疗条件，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，各项人权受到侵犯；敦促澳大利亚立即关闭所有离岸拘留中心，切实保障移民、难民和寻求庇护者尤其是儿童的权利。共同发言还对澳大利亚种族歧视现象日益严重、针对妇女暴力增多、土著人权利一直未得到保障等问题表示关切，敦促澳大利亚切实保障人权。

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