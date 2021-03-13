人民网布鲁塞尔3月12日电 （记者张朋辉）3月12日，在联合国人权理事会第46届会议上，斯里兰卡、朝鲜、南苏丹、喀麦隆、阿塞拜疆、科特迪瓦等发展中国家发言就涉疆、涉港问题支持中国。

斯里兰卡赞赏中国为促进新疆经济社会发展、维护社会稳定、保障新疆各族人民人权，包括经社文权利和发展权所做努力，支持中国在香港实施“一国两制”。重申香港是中国不可分割的一部分，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。

朝鲜重申坚决反对将人权问题政治化，敦促有关国家停止利用新疆和香港问题干涉中国内政。

南苏丹表示，支持中国在香港实施“一国两制”，香港居民充分享有自由和人权，敦促有关国家停止利用不实信息对中国无端指责，停止利用新疆问题干涉中国内政。

喀麦隆呼吁尊重会员国主权和领土完整,表示喀坚持一个中国原则,欢迎中国在新疆和香港地区采取的举措。

阿塞拜疆强调，人权理事会任何涉及中国的讨论都必须秉持不干涉主权国家内政的原则。

科特迪瓦表示坚持不干涉内政原则，呼吁各方加强合作，确保人权理事会讨论人权问题时秉持普遍性、客观性和非选择性原则。敦促人权高专继续开展建设性对话，避免将人权问题政治化，特别是涉及香港的行政和安全事务。

白俄罗斯、古巴在本届会议分别代表71国和64国就涉港、涉疆问题作支持中国的共同发言。此外，不少国家还以单独发言形式支持中国的正义立场和举措。

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