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中国代表就64国在人权理事会发表支持中国的涉疆共同发言向中外媒体吹风

2021年03月13日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月12日电 （记者张朋辉）3月12日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使为中外媒体举行视频吹风会。

陈旭表示，今天在人权理事会第46届会议上，古巴代表64个国家作共同发言，赞赏中国政府坚持以人民为中心的理念，推动中国人权事业取得成就，重申新疆是中国不可分割的一部分，敦促有关方面恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止任何借口人权问题遏制发展中国家发展的行径。这一共同发言和前不久白俄罗斯代表71国所作涉港共同发言，充分反映了国际社会大多数成员的正义立场，反映了他们反对将人权问题政治化的共同心声。

陈旭表示，当前中国新疆正处于历史最好的发展时期，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就。但某些国家、某些势力出于遏制中国发展、破坏中国安全稳定的险恶目的，不断炒作涉疆问题，干涉中国内政，散布虚假信息，甚至炮制 “种族灭绝”这样耸人听闻的世纪谎言，他们的行径遭到新疆各族人民的坚决反对和谴责。过去60多年，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁，过去40多年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。“种族灭绝”在社会主义中国根本不可能发生，在美国等西方国家倒是实实在在发生过。美国通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人，美国印第安人口从1492年的500万骤减至20世纪初的25万，下降幅度为95%。不久前，美国独立新闻网站“灰色地带”发表文章，详细分析了反华学者郑国恩如何通过滥用数据、歪曲资料、编造案例杜撰出所谓新疆“种族灭绝”的“研究报告”，希望记者们都读一读。

陈旭表示，近年来，已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等应邀访问新疆，他们实地了解新疆真实情况，认为在新疆所见所闻与个别西方媒体报道完全不同。中方欢迎更多各国人士到新疆参观访问。我们也欢迎人权高专访问新疆，双方正就此保持沟通。中方认为高专访华应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。

陈旭介绍了十三届全国人大四次会议高票通过关于完善香港特别行政区选举制度的决定，表示这是继制定实施香港国安法后，中央完善香港法律和政治体制的又一重大举措。该决定的通过，为堵塞香港现行选举制度漏洞，从制度机制上全面贯彻落实“爱国者治港”原则，确保中央对香港的全面管治权，确保香港长期稳定和“一国两制”实践行稳致远，提供了坚实有力的宪制保障。中国的香港必须由爱国者来治理，天经地义，不容挑战！

陈旭最后表示，没有人比中国政府更关心中国人民的人权。中国愿在相互尊重、平等相待的前提下，与各方在人权领域开展建设性交流与合作，但我们坚决反对出于政治目的进行诽谤和诬蔑。中国走的是人间正道，坦坦荡荡。中国的人权成就必将像阳光扫除阴霾一样，荡涤谣言，还人间以真相。

陈旭并回答了记者提出的有关问题。

(责编：张信凤、常红)

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