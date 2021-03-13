新华社北京3月12日电 外交部发言人赵立坚12日就古巴代表64国在联合国人权理事会做涉疆挺华共同发言答记者问。

有记者问：3月12日，古巴代表64个国家在联合国人权理事会第四十六次会议上做共同发言，支持中方在涉疆问题上的立场，敦促有关方面停止利用涉疆问题干涉中国内政。中方对此有何评论？

赵立坚说，一段时间以来，个别国家在涉疆问题上不断制造谎言，诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力。广大友好和发展中国家秉持客观公正立场，多次在多边场合共同发声，支持中方在涉疆问题上的立场和举措。在人权理事会第四十六次会议上，古巴代表64个国家做共同发言，主张各方通过建设性对话与合作促进与保护人权，坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，强调新疆是中国不可分割的一部分，敦促有关方面恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止任何借人权问题遏制发展中国家发展的行径。此外，还有不少国家在人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉疆问题上的正义立场。

他指出，涉疆问题根本不是什么人权问题，其实质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。新疆地区从来就不存在所谓“种族灭绝”、“强迫劳动”和“宗教压迫”。这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。广大发展中国家在联合国人权理事会发出压倒性的正义声音，同少数国家歪曲事实、无端指责中国形成鲜明对照。这充分反映了人心向背，也再次表明谎言终究是谎言，经不起事实检验。我们奉劝这些国家摒弃意识形态偏见，停止在人权问题上搞政治化和双重标准，停止利用涉疆问题损害中国利益、干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2021年03月13日 05 版）

(责编：胡永秋、牛镛)