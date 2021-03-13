原标题：王毅同约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪通电话

新华社北京3月12日电 3月12日，国务委员兼外长王毅应约同约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪通电话。

王毅祝贺约旦迎来建国百年并表示，中约传统友谊深厚，双方战略伙伴关系近年来持续向前发展，政治互信不断增强，务实合作稳步推进。今年也是中国共产党成立100周年，中国进入新发展阶段，构建新发展格局，将为中约友好合作带来更多机遇。

王毅表示，中方致力于推动疫苗成为全球公共产品，构建人类卫生健康共同体，愿为约方抗击疫情尽可能提供支持和帮助。中方正同阿盟共同推动《中阿数据安全合作倡议》，希望约方为此发挥积极作用。中方支持有意愿、有实力的中国企业赴约旦投资兴业，助力约实现经济社会发展目标。

王毅表示，中方赞赏约方坚定奉行一个中国原则。中方支持约方维护国家安全稳定、促进经济社会发展的努力，理解约方在巴勒斯坦等地区问题上的关切，重视约方在地区事务中发挥的独特作用，愿与约方加强沟通协调，共同推动地区热点问题的解决。

萨法迪热烈祝贺中国共产党成立100周年，重申坚定支持一个中国原则，反对外部势力在香港问题上干涉中国内政。约方对中国成功控制疫情表示钦佩，赞赏中国为全球抗疫所作贡献。约方愿同中方加强在数据安全、反恐等领域合作，更好地造福两国及两国人民。

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