新华社北京3月12日电（记者成欣）联合国人权理事会第46次会议“中国少数民族发展与人权保护”主题边会12日以视频方式举行。参会代表围绕少数民族的发展、减贫、健康、性别平等、环境保护等话题进行了广泛深入交流。

此次主题边会由中国计划生育协会、中国人口与发展研究中心共同举办。来自中国、泰国、俄罗斯、埃及、塞尔维亚、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国相关社会组织负责人、专家学者等参加研讨。国内外一百余人参加了线上会议。

代表们认为，中国少数民族地区特别是新疆地区经济和社会得到了长足的发展。少数民族人民生活水平、健康和受教育水平普遍提升，发展权、健康权等权利获得保障，性别平等、环境保护等方面不断改善，各民族和谐共处。代表们通过数据事实以及亲身经历，有理有据地揭露了西方少数国家歪曲事实和编造谎言的行径，让国际社会更好地了解中国少数民族发展的真实状况。

中国计划生育协会专职副会长姚瑛在致辞中说，中国坚持以人民为中心的发展理念，尊重人民主体地位，保证人民平等参与、平等发展权利。中国的发展理念，为丰富和完善发展权理念作出了贡献。

中国计划生育协会一级巡视员洪苹指出，中国90多万个社会组织在促进中国的政治、经济、文化和人权保护，特别是促进少数民族发展方面发挥了独特的积极作用。

中国人口与发展研究中心副主任刘鸿雁用详实的数据展现了中国少数民族健康扶贫取得的显著成果和贫困群众生活水平的提高。

俄罗斯亚太研究中心主任、俄中友好协会第一副主席谢尔盖·萨纳科耶夫在发言中表示，他在过去20多年里曾多次访问中国新疆、西藏、内蒙古等少数民族聚居地区，各地的发展充分说明中国政府尊重少数民族的权利，对促进少数民族的文化与经济发展作出了重大贡献。

新疆伊斯兰教协会副秘书长木哈提热木·西日甫说，在新疆，正常宗教活动得到保障。新疆有伊斯兰教协会103个，每个清真寺都有民主管理委员会，宗教人士、信教群众代表积极参与清真寺、宗教活动的自我管理。清真寺的财产受法律保护。穆斯林群众获取宗教知识渠道畅通。全疆有1000多名各族宗教人士在各级人民代表大会、政治协商会议中担任代表、委员，履行参政议政、民主监督等权利。

来自中国国际交流协会的维吾尔族女孩伊丽欣娜讲述了祖母、母亲与自己三代维吾尔族女性受教育与就业的故事。“我妈妈姐妹四个人，有三个人都受到过高等教育，我和我的表妹都完成了研究生学业。像我们这样受过良好教育的各族女性在新疆还有很多。”

“在新疆，各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展，特别是少数民族女性地位得到了显著的提高。新疆在妇女儿童权益保障方面做了大量工作，新疆妇女儿童权益得到充分保障，是中国人权事业发展的缩影。”她说，“我希望那些别有用心的人不要伤害这个好地方。”

来自塔吉克斯坦的哈桑·伊斯莫依洛夫现为中科院中亚生态与环境研究中心杜尚别分中心博士后。在过去的五年里，他见证了新疆经济和社会的长足发展。“中国政府不仅投资了当地基础设施建设，而且采取了许多措施，改善当地人民的生活水平，为他们提供了更好的医疗、教育、交通和就业服务。各民族和谐共处，基本权利得到充分保护。”

边会发布了共同声明。声明指出，人人生而平等，人民幸福生活是最大的人权，要让发展成果更多更公平地惠及全体人民。声明呼吁各国政府、各国际组织、各社会组织等积极行动起来，以人的全面发展为中心，保障包括少数民族在内的全体人民平等参与，维护社会公平正义。

会议将向联合国人权理事会秘书处提交这一共同声明。

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