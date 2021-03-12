新华社北京3月12日电（记者马卓言）第六届东盟－中日韩（10+3）新闻部长会议12日以视频方式举行。来自东盟各国和中日韩三国的代表出席会议，围绕深化媒体务实合作、促进区域繁荣发展，进行深入探讨。

国务院新闻办公室主任徐麟在致辞中表示，东盟—中日韩媒体合作形成了多层次、多渠道、多样化的良好局面，对拉紧区域民众情感纽带、促进民心相通发挥了不可替代的作用。在习近平主席关于推动构建人类命运共同体的理念指引下，中方愿与各方一道，倡导团结协作，助力政策联动，深化合作传播，为维护地区繁荣稳定、促进共同发展营造良好的舆论环境。

与会部长分享了各国新闻媒体领域创新发展的经验做法，积极评价各国媒体提升合作层次、丰富合作内涵的进展成效。大家表示，希望继续在东盟—中日韩合作框架下，开拓新渠道，搭建新平台，持续加大联合制播、人员培训、新媒体应用、媒体数字化转型的合作力度，在凝聚抗疫合力、共享发展机遇、增进人民福祉方面发挥更大作用。

与会代表审议了联合媒体声明草案等相关文件，并对《促进东盟-中日韩（10+3）新闻媒体合作工作计划（2018-2023）》进行磋商。

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