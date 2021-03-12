人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

第六届东盟－中日韩新闻部长会议举行

2021年03月12日21:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月12日电（记者马卓言）第六届东盟－中日韩（10+3）新闻部长会议12日以视频方式举行。来自东盟各国和中日韩三国的代表出席会议，围绕深化媒体务实合作、促进区域繁荣发展，进行深入探讨。

　　国务院新闻办公室主任徐麟在致辞中表示，东盟—中日韩媒体合作形成了多层次、多渠道、多样化的良好局面，对拉紧区域民众情感纽带、促进民心相通发挥了不可替代的作用。在习近平主席关于推动构建人类命运共同体的理念指引下，中方愿与各方一道，倡导团结协作，助力政策联动，深化合作传播，为维护地区繁荣稳定、促进共同发展营造良好的舆论环境。

　　与会部长分享了各国新闻媒体领域创新发展的经验做法，积极评价各国媒体提升合作层次、丰富合作内涵的进展成效。大家表示，希望继续在东盟—中日韩合作框架下，开拓新渠道，搭建新平台，持续加大联合制播、人员培训、新媒体应用、媒体数字化转型的合作力度，在凝聚抗疫合力、共享发展机遇、增进人民福祉方面发挥更大作用。

　　与会代表审议了联合媒体声明草案等相关文件，并对《促进东盟-中日韩（10+3）新闻媒体合作工作计划（2018-2023）》进行磋商。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部