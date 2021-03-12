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驻宋卡总领事马凤春会见泰国副总理威沙努

2021年03月12日20:21 | 来源：人民网-国际频道
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驻宋卡总领事马凤春会见泰国副总理威沙努

人民网曼谷3月12日电 （记者孙广勇）3月11日，驻宋卡总领事马凤春在宋卡会见泰国副总理威沙努，双方就“一带一路”项目落地泰南、中泰南抗击疫情等共同关心的问题进行深入交流，并出席宋卡王子大学附属医院器官捐赠中心项目启动仪式。

马凤春表示，宋卡是海上丝绸之路的重要节点，我们将继续支持宋卡王子大学附属医院器官捐赠中心项目建设，将其打造成中泰共建“一带一路”在泰南的特色合作项目。

威沙努祝贺中国在脱贫事业上取得巨大成功。他说，中国脱贫攻坚取得全面胜利，对泰国有很大鼓舞，泰国将学习中国精准扶贫措施，也派官员下到基层农村帮扶。他表示，中国倡导共建“一带一路”、打赢脱贫攻坚战役、严格防控疫情举措，都赢得很多国家的赞誉。多国都期待中国今年保持经济稳步增长，带动周边国家经济复苏。

随后，双方共同出席项目启动仪式。宋卡王子大学附属医院器官捐赠中心项目系已故泰国政治元老、前总理炳·廷素拉暖上将生前遗愿，炳上将及慈善基金会希望在其家乡宋卡建立器官捐赠中心和手术中心，以提升泰南医疗整体服务水平，完善社会福利，让更多穷困患者得到医疗机会。马凤春总领事代表中国驻宋卡总领馆向炳上将慈善项目捐款。

(责编：刘洁妍、常红)

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