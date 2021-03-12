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美国总统拜登要求全国加强抗疫

2021年03月12日19:06 | 来源：新华社
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原标题：美国总统拜登要求全国加强抗疫

　　新华社华盛顿3月11日电（记者徐剑梅　邓仙来）美国总统拜登11日晚在白宫发表电视讲话，纪念新冠疫情在美全面暴发一周年，阐述其政府抗疫进展和下一阶段时间表，谴责针对亚裔美国人的仇恨犯罪上升，警告美国抗疫之战“远未结束”。

　　今年3月11日是世界卫生组织宣布新冠病毒“全球大流行”一周年。拜登说，美国新冠致死人数已超过一战、二战、越战和“9·11”恐怖袭击致死人数的总和。在这“漫长、艰难的一年”里，大量企业关门，失业人数剧增，许多美国人面临无家可归和饥饿，儿童蒙受沉重“学习损失”。疫情还带来“更多的压力和更多的孤独”，所有美国人都承受了损失和伤害。

　　拜登表示，他要求全美50个州最迟5月1日使18岁以上成年人均有资格接种疫苗，提前40天实现执政百日内完成“一亿支疫苗接种”的竞选承诺，到执政百日时使全美多数小学和初中学生重返课堂。同时开展居家病毒检测，加强少数族裔社区抗疫服务。他认为，到7月4日美国独立日时，美国民众“很有可能”能够进行小规模集会。

　　拜登还在讲话中重申，抗疫成功取决于国家团结。他谴责一年来在美国频繁发生的反亚裔仇恨犯罪事件。他说，许多亚裔“站在（美国）抗疫最前线”。在疫情肆虐的非常时刻，攻击、骚扰和指责亚裔，把他们当成替罪羊，这些言行“是错误的”，“必须停止”。

　　拜登同时警告说，美国抗疫之战“远未结束”，新冠病毒仍在变异，疫情仍有可能恶化。他呼吁美国民众了解疫情真相，接种新冠疫苗，继续遵守戴口罩、保持社交距离等防疫措施。

　　当天早些时候，拜登签署了经国会参众两院通过的总额达1.9万亿美元的经济救助计划。拜登希望这一“历史性立法”能够创造大量就业机会、降低医保费用、缓解因疫情加剧的贫困问题。

(责编：刘洁妍、常红)

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