新华社北京3月12日电 题：西方舆论场上的“麦卡锡主义”幽灵

新华社记者郑汉根 郝亚琳 褚怡

法国斯特拉斯堡大学教授克里斯蒂安·梅斯特日前被迫辞去了所担任的“欧洲城市合作项目”伦理官一职，原因令人唏嘘：不过是说了些关于中国的实话、公道话。

据报道，斯特拉斯堡市参与了“欧洲城市合作项目”，目前正在讨论是否应允许华为公司5G技术在该市落地。一些反华势力想当然认为梅斯特会干扰他们的“反华为大计”，于是抓住他以往一些客观评价中国尤其是涉新疆问题的言论，对他大肆抹黑、施加压力，直到逼得他辞去伦理官职务。

梅斯特被迫辞职事件并非孤例。出于遏制中国发展的图谋，近来一些反华政治势力和媒体，正在煽起一阵阵歪风邪风，企图将整个西方舆论推入反华轨道。客观报道中国、讲述中国的人，会被污蔑为“中国的爪牙”；推动与中国正常交流合作的人，会被污蔑成“被中国收买”。“只能说中国坏、不能说中国好”“只准抹黑中国、不准陈述事实”，似乎正成为西方舆论场上某种“政治正确”，“麦卡锡主义”幽灵正在西方舆论场游荡。

西方一些政客和媒体鼓吹种种仇华反华论调，打压客观评价中国的声音，意在破坏相关国家与中国合作的民意基础和社会氛围。这种做法自私偏狭，只会害人害己。中国是世界第二大经济体，是全球120多个国家和地区的最大贸易伙伴，是国际社会公认的负责任大国。各国与中国加强合作就是拥抱机遇，也是大势所趋。不少西方有识之士指出，西方需要客观看待和理性面对日益发展的中国，避免因不了解和刻意疏离中国而导致自身利益受损。“我们没有任何理由不与中国合作，双方应该在不同领域建立并维持友好和相互合作关系。”美国密苏里大学堪萨斯城分校荣誉学院院长詹姆斯·麦克库思科说。

种种迹象表明，仇华反华言行的泛滥，与西方一些国家根深蒂固的种族主义问题不无关系。澳大利亚智库洛伊国际政策研究所最近一份民调显示，18%的澳籍华人去年因种族背景受到人身威胁或攻击，37%的澳籍华人受到区别对待。一些西方政客和媒体平日里以“捍卫自由平等”“客观中立、公信力高”自我标榜，可一旦涉及到中国就换了一副嘴脸，不仅自己大肆散播谎言和偏见，还容不得别人说一句真话。

所幸的是，仍有不少西方学者和媒体人士秉持学术良知和职业道德，坚持讲述客观真实的中国故事。针对西方一些媒体抹黑中国的言论，法国记者维瓦斯、美国约翰斯·霍普金斯大学教授黛博拉·布罗蒂加姆等为厘清事实而深入调查、实地走访，并顶住压力大胆讲出真相和自己的看法，令人敬佩。

20世纪50年代的美国，“麦卡锡主义”曾猖狂一时，极端政治势力通过夸大事实、诬陷诽谤等手段制造冤案散播恐惧，给美国社会造成巨大创伤。如今的西方舆论场需要记取历史教训，警惕防范“麦卡锡主义”的回潮、泛滥与反噬。

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