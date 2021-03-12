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综合消息：中东国家着力引进和接种新冠疫苗

2021年03月12日19:06 | 来源：新华社
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　　新华社拉姆安拉3月11日电 综合新华社驻中东地区记者报道：为防控新冠疫情，中东地区国家继续着力引进和接种新冠疫苗。一些国家已有较多人接种疫苗，但巴勒斯坦仍面临巨大的疫苗缺口。

　　伊朗卫生部11日报告新增确诊病例8308例，累计确诊1723470例；新增死亡88例，累计死亡61016例。据伊朗学生通讯社11日报道，当天15万剂印度产新冠疫苗运抵伊朗。10万剂用于在伊朗Ⅲ期临床试验的古巴产新冠疫苗当天也抵达伊朗。伊朗希望本月底前为包括医护人员在内的约170万名迫切需要接种者注射第一剂新冠疫苗。

　　土耳其卫生部11日报告新增确诊病例14046例，累计确诊2835989例；新增死亡63例，累计死亡29290例。土卫生部数据显示，截至11日晚，土总计接种超过1055万剂新冠疫苗，完成第一、第二剂接种者分别超过783万人、272万人。

　　黎巴嫩卫生部11日报告新增确诊病例3518例，累计确诊408909例；新增死亡50例，累计死亡5230例。黎卫生部当天宣布，自2月14日启动新冠疫苗接种以来，黎完成第一、第二剂接种者分别达88835人和8495人。黎卫生专家指出，黎新冠疫情仍很严重，呼吁私营部门参与推动疫苗接种工作。

　　以色列卫生部11日报告新增确诊病例2698例，累计确诊813806例；新增死亡20例，累计死亡5963例。截至11日，以累计逾507万人接种新冠疫苗，约占全国总人口的54.5%。以国家冠状病毒信息和知识中心当天表示，以目前的新冠病毒传染数R值已降至0.85，新冠病毒检测阳性率近期降至约4%，显示疫情得到一定程度的遏制。以卫生部总干事赫齐·莱维11日说，尽管以疫苗接种率较高，但卫生部无意取消在公共场所强制戴口罩的规定。

　　摩洛哥卫生部11日报告新增确诊病例464例，累计确诊487750例，累计死亡8712例。截至11日，摩完成第一、第二剂疫苗接种者分别超过413万人和97万人。

　　巴勒斯坦卫生部11日报告新增确诊病例1291例，累计确诊230356例；新增死亡18例，累计死亡2445例。巴勒斯坦迄今仅获得总计3.2万剂捐赠的新冠疫苗，远不能满足500多万巴勒斯坦民众需求。巴政府花巨资采购的200万剂阿斯利康疫苗尚未到货。近期约旦河西岸一些地方报告发现变异新冠病毒，多地相继“全面封锁”，所有车辆禁止上路，居民只能在其社区内活动。（执笔记者：熊思浩；参与记者：夏晨、郑思远、王峰、刘宗亚、尚昊、陈斌杰、黄灵、王薇、苏小坡、冀泽、张淼、涂一帆、杨元勇、李碧念、潘晓菁、马意翀、王尚）

(责编：刘洁妍、常红)

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