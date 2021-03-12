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阿联酋驻华大使扎希里：我们信任中国疫苗

2021年03月12日16:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月12日电 （苏缨翔）3月11日，人民网《两会夜话Ⅱ》第五期节目《小疫苗连接大世界》正式开播。阿联酋驻华大使阿里·扎希里（Ali Al Dhaheri）受邀做客《两会夜话》现场，与中方嘉宾一同探讨中阿两国的抗疫合作。

阿联酋在防控疫情方面行动十分迅速。在疫情暴发初期，阿联酋政府便开始关注中国的防控举措，专设“人道主义城”等新冠病毒医疗区，借鉴世卫组织建议和他国成功经验。扎希里大使表示，“在应对疫情的过程中，我们一直与拥有一手经验的中国朋友进行交流。”除此之外，阿联酋还采取了大规模的核酸检测和密切的追踪，这些因素让阿联酋在检测方面位于世界前列。

在对华疫苗合作方面，阿联酋是率先采取行动的国家之一。2020年夏天，国药集团研制的新冠疫苗就开始在阿联酋进行临床试验。2020年9月，阿联酋成为首个批准紧急使用中国疫苗的国家。2020年12月，中国新冠疫苗在阿联酋获批上市。

扎希里大使表示：“通过这些事例，我们向中国传递了重要的信号：我们信任中国，我们信任中国疫苗。”

在谈及双方抗疫合作时，扎希里大使表示，疫情凸显出中阿两国之间深厚与紧密的关系。现阶段两国正处在疫苗研发合作的阶段。今后，两国将继续扩大抗疫合作，包括分享检测、追踪等经验，以及在疫苗分配和物流方面的合作。

新冠肺炎疫情暴发以来，从分享病毒基因序列，到向多国派出医疗专家组、提供医疗物资援助；从宣布将疫苗作为全球公共产品，到建立30个中非对口医院合作机制……中国强力的举措和英勇的付出，向全球展现出一个大国的国际主义情怀，展现出中华民族的人道主义担当。

没有一个国家能独自应对突然来袭的新冠病毒，各国需要加强合作，应对全球挑战。在节目中，扎希里大使表示阿联酋愿同中国一道，“向发展中国家，提供买得起、用得上的疫苗。”

(责编：苏缨翔、常红)

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