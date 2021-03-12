人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国药新冠疫苗年产能将达30亿剂 张云涛讲述背后意义

2021年03月12日16:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京3月12日电 （苏缨翔）3月11日，人民网《两会夜话Ⅱ》第五期节目《小疫苗连接大世界》正式开播。国药集团中国生物副总裁、首席科学家张云涛现场为观众介绍国药新冠疫苗年产能的意义。

作为国药集团中国生物疫苗研制团队，张云涛很早就在自己身上“做了实验”，成为了较早一批接种新冠疫苗的人群。张云涛将去年在国际上首款上市的新冠灭活疫苗带到了现场：“0.5毫升剂量，三角肌注射以后，两针14天以后就能够产生有效的中和抗体。”

针对目前新冠疫苗接种为何推出18-59岁这一年龄段，张云涛在现场给出了解释：“因为紧急使用依据的是一二期临床研究的数据（18岁以上人群）。”张云涛紧接着表示，“近期，我们会向监管机构来提交数据，希望能够把年龄段扩大到3岁以上。”

全国人大代表、国药集团国药控股党委书记、董事长于清明日前透露，国药集团持续扩充产能，新冠疫苗年产能将达到30亿剂。对于30亿剂这一数据，张云涛表示，这一数字其实是由国内国际两个市场需求决定的，“一方面，按照国内需要建立人群免疫屏障的要求，今年将需要二十亿剂左右的疫苗，另一方面，为了响应国家将疫苗作为‘公共产品’的号召，也会向国际上提供一些疫苗。”

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部