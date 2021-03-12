人民网北京3月12日电 （苏缨翔）3月11日，人民网《两会夜话Ⅱ》第五期节目《小疫苗连接大世界》正式开播。国药集团中国生物副总裁、首席科学家张云涛现场为观众介绍国药新冠疫苗年产能的意义。

作为国药集团中国生物疫苗研制团队，张云涛很早就在自己身上“做了实验”，成为了较早一批接种新冠疫苗的人群。张云涛将去年在国际上首款上市的新冠灭活疫苗带到了现场：“0.5毫升剂量，三角肌注射以后，两针14天以后就能够产生有效的中和抗体。”

针对目前新冠疫苗接种为何推出18-59岁这一年龄段，张云涛在现场给出了解释：“因为紧急使用依据的是一二期临床研究的数据（18岁以上人群）。”张云涛紧接着表示，“近期，我们会向监管机构来提交数据，希望能够把年龄段扩大到3岁以上。”

全国人大代表、国药集团国药控股党委书记、董事长于清明日前透露，国药集团持续扩充产能，新冠疫苗年产能将达到30亿剂。对于30亿剂这一数据，张云涛表示，这一数字其实是由国内国际两个市场需求决定的，“一方面，按照国内需要建立人群免疫屏障的要求，今年将需要二十亿剂左右的疫苗，另一方面，为了响应国家将疫苗作为‘公共产品’的号召，也会向国际上提供一些疫苗。”

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