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疫苗接种何时实现全年龄覆盖？高福有回应

2021年03月12日16:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月12日电 （苏缨翔）3月11日，人民网《两会夜话Ⅱ》第五期节目《小疫苗连接大世界》正式开播。全国政协委员、中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福受邀做客《两会夜话Ⅱ》，通过“云”连线的方式，与夜话嘉宾们一同探讨疫苗话题。

高福在节目中介绍了目前全球疫苗研制的七条路径，分别是灭活疫苗、弱毒苗、重组蛋白苗、腺病毒载体疫苗、mRNA疫苗、DNA疫苗和病毒样颗粒和纳米颗粒疫苗。“由于人类第一次用这样的疫苗，我们并不知道哪个最好，所以为了能够战胜这样的疾病，全世界的科学家走着不同的路径，并努力找到更好的那一条。”高福说。

疫苗是抗击新冠病毒的有力武器，实现“群体免疫”才能战胜疫情。目前构建“群体免疫”有两种方法，一种是自然感染，让人体的免疫细胞去识别它，感染的过程中建立起“群体免疫”。另一种是通过疫苗免疫，这也是“群体免疫”。

在节目中，高福还形象地用“海淀大妈”和“朝阳群众”对疫苗原理进行了更生动的解释：疫苗打进身体，免疫系统就像“海淀大妈”和“朝阳群众”，在认准了新冠病毒的样子后，等到下回病毒再来，免疫系统就能把它抓住。

除此之外，疫苗免疫规划问题也十分重要。目前，国内疫苗接种人群主要为18岁到59岁，59岁以上人群也在逐步接种。针对何时才能实现疫苗接种全年龄覆盖这一问题，高福在现场做出了解释：“流行病学数据告诉我们，相对来说，18岁以下人群的症状较轻，但何时才能延伸到18岁以下，还要等待相关公司的临床实验数据。”

作为全国政协委员，高福在访谈中还提到了自己的提案：坚持自主创新，做好疫苗产业规划。为了国家的疫苗队伍能够走在国际前列，高福带领的研究蛋白疫苗的团队，从基础研究到全新设计，从在国际杂志《细胞》上发表文章，到最后把它变成产品，用他自己的话说：“两条腿走路，才能把中国的科技创新直接服务于国家战略，服务于人民生命健康事业和整个经济社会。” 

(责编：苏缨翔、常红)

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