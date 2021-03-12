人民网东京3月12日电 （孙璐、李沐航）中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第四次会议和第十三届全国人民代表大会第四次会议在圆满完成各项议程后分别于10日、11日下午在人民大会堂闭幕。两会期间的相关议题，持续引起海内外相关领域专家、学者的高度重视。对此，人民网专访了日本拓殖大学政经学部教授朱炎，他认为，中国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。而民生是幸福之基、和谐之本，中国坚持在发展中保障和改善民生，并取得了令人赞赏的成绩。

拓殖大学政经学部教授朱炎。受访者供图

大力扶持中小微企业 进一步稳就业保民生

根据2021预算报告，今年全国一般公共预算支出安排超过25万亿元，增长1.8%，财政支出总规模比去年有所增加。两会期间也提到了保就业、保民生、保市场主体的问题。朱炎指出，2020年中国政府已经开始针对该问题出台了很多政策，而今年重点仍是加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，着力保障国家重大战略任务资金需求，促进经济运行保持在合理区间。2020年，中国政府向中小微企业实施的减税降费政策有效地让经济在疫情中得以恢复。

“现在，世界经济形式仍然十分严峻，中小微企业以及个体工商户都能直接影响到个体的就业问题，优先保就业、保民生、保市场主体则可以让在疫情中受创伤的企业得到充分复产复工，及时解决了就业困难。”朱炎指出，几年来，中国在互联网经济、电子商务上发展迅猛，也希望多对实体店进行保护，进一步增加就业几率。朱炎表示，中国政府在财政规模和支出方向方面所做出的调整，充分反映出在全球经济发展放缓的大背景下，中国财政在重大战略上的保障力，为促进经济稳定恢复提供了有力支撑。

研发具有竞争力的核心技术 破解“卡脖子”难题

伴随神舟十一号航天员太空停留33天、“墨子号”量子卫星发射、“中国天眼”落成启用、暗物质卫星“悟空”成功运行一周年等科研成果的频出，中国2020年的科技成绩斐然，并在全球获赞无数。对此，朱炎感慨：“中国科研进展速度令人震惊！中国的科技发展在过去几十年里不断实现突破，成功跃居世界科技大国之列。2019年度，中国高质量国际论文数排名世界第2位，多所高校和科研机构进入前10行列，这为中国在接下来进一步实现科技飞跃打下了坚实的基础。”

与此同时，朱炎也希望中国一定要继续坚持集中全国力量，研发在全球具有竞争力的核心技术，通过科技创新，破解某些领域被外国“卡脖子”的难题。只有突破技术难题，中国才能进一步稳定产业供应链。朱炎指出，以半导体为例，半导体产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，只有支持半导体产业的创新发展，通过自主创新和“垂直领域创新”，才能实现自身关键技术上的突破并保持中国在高科技产业领域的稳步前进。

从消除绝对贫困走向共同富裕

经过艰苦努力，中国在脱贫攻坚战取得全面胜利。5575万农村贫困人口实现脱贫，960多万建档立卡贫困人口通过易地扶贫搬迁摆脱了“一方水土难养一方人”的困境，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。对此，朱炎兴奋地说：“中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，历史性解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，创造了人类减贫史上的奇迹。这是一个非常了不起的成果！”至于如何进一步保障脱贫成果，朱炎认为，脱贫属于动态情况，但贫困标准经过几年均会进行调整。为防止在未来的标准下再出现贫困人口，希望中国政府可以继续长期给予高度重视，防止未来出现“返贫”现象。朱炎感慨，中国从消除绝对贫困走向共同富裕，人民也更加自信有尊严。经济、科技、文化等实力强盛，现代化程度将会得到进一步提高。

(责编：苏缨翔、常红)