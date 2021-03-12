记者叶琦 寇杰

3月5日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。新华社 蔡阳 摄

2021年全国两会期间，国际社会密切关注这场一年一度的政治盛会将如何进一步巩固中国的脱贫攻坚成就，专家们称赞中国在这方面取得了“史无前例的成就”。

今年的全国两会具有特殊意义。在宣布取得消除绝对贫困的全面胜利之后，14亿人口大国将开启下一个五年计划的新征程。

“没有任何其他国家能像中国这样，在如此之短时间内，带领如此多人口摆脱贫困。”国际农业发展基金（简称国际农发基金） 驻中国和蒙古国代表马泰奥·马尔基西奥近日在接受采访时说。

在新冠疫情背景下，中国消除绝对贫困所取得的成就尤为来之不易。据最新发布的联合国《世界经济形势与展望》， 估计2020年全球有1.31亿人因为失去工作和收入而陷入贫困。

尽管面临这些前所未有的挑战，中国并未放弃兑现消除绝对贫困的承诺。经过8年艰苦奋斗，去年，中国近1亿农村贫困人口全部实现脱贫，提前10年实现了联合国减贫目标。

马泰奥指出，脱贫本身不是终点，而是中国迈向建立富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家这一长期目标的一步。中国在完成这一长期目标的过程中仍需应对多个挑战。巩固脱贫成就仍是中国未来脱贫攻坚工作的重点。中国需要加大投资，为农民增收创造更多机会，提高农村家庭获得信贷和保险等金融服务的机会，扩大农村社会保障覆盖面，扎牢民生保障网。

他表示，缩小沿海与西部地区的不平等，尤其是城乡间的不平等，以及确保环境可持续性，对中国巩固脱贫攻坚成就至关重要。

中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案指出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。马泰奥表示，国际农发基金支持这一转变。“我们认为，中国只有通过向农村地区投资，为农村居民创造经济机会，确保环境可持续性，并最终缩小城乡差距，才能实现第二个百年奋斗目标。”

今年是国际农发基金向中国首次提供贷款四十周年。在过去40年里，中国与国际农发基金就脱贫工作保持着密切的合作关系。马泰奥表示，过去40年，国际农发基金始终支持中国脱贫攻坚和努力实现第一个百年奋斗目标。国际农发基金将继续支持中国努力实现第二个百年奋斗目标。

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