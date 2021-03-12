人民网北京3月12日电（刘叶婷、崔越）由中国国际问题研究院、世界知识出版社主办的《国际形势和中国外交蓝皮书（2020/2021）》发布会在京举行。中国国际问题研究院院长徐步，世界知识出版社社长苏文，全国政协常委、北京大学国际关系学院前院长贾庆国，上海市政协委员、上海国际问题研究院院长陈东晓，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽以及中外媒体代表共约80人出席。

徐步在致辞中表示，当今世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情给国际政治、世界经济和全球治理带来深刻影响。当前国际形势呈现出一系列引人注意的特点，归结起来主要有以下五个方面。一是多极化继续发展，国际力量对比出现新的变化。二是大国关系面临新的调整，互动复杂博弈加剧。三是地区热点问题此起彼伏，传统与非传统安全交织蔓延。四是全球经济重启增长，温和复苏预期加大。五是新科技革命蓄势待发，数字鸿沟继续扩大。 徐步指出，面对新冠肺炎疫情的冲击，以及单边主义、保护主义、民粹主义等逆流喧嚣，中国以元首外交为引领，以抗疫外交为主线，同步抗击新冠病毒和国际政治病毒，以实际行动践行人类命运共同体理念。

苏文在发言中指出，从2006年开始，国际形势与中国外交蓝皮书在世界知识出版社连续出版16年。16年来，在中国国际问题研究院与世界知识出版社不断加强合作，使得蓝皮书在行业内竖起了全面、权威、专业性强的口碑，打造了独树一帜的专业风格，受到了国内外学者的广泛关注。他表示，疫情给人类社会和各国治理能力带来重大挑战，正深刻改变世界。

贾庆国在发言中对大规模传染病可能对世界未来政治经济产生的影响、世界各国为恢复经济采取的政策带来的影响、中国成功背后的原因以及中国如何看待世界的眼光等问题进行了分析阐述。

陈东晓在发言中表示，新冠疫情加剧了国际力量分与合的较量。在当前疫情仍在全球蔓延，全球经济复苏乏力失衡的背景下，中国应该与国际社会一道努力构建新的全球合作议程，推动合作融合的力量不断壮大。

阮宗泽主要围绕“中国已经可以平视世界了”展开发言。他表示，中国平视世界意味着中国和世界的关系发生了前所未有的变化。中国平视世界不是轻易得来的，是经过多少代人的艰苦努力换来的，体现出中国与世界的关系更加平等，也意味着中国更加自信，尤其经过新冠肺炎疫情，中国在未来发展中站到了主动地位。他进一步指出，中国的自信也体现在中国能认识到自身还存在发展不平衡不充分的问题，希望世界能了解真实的中国。

据介绍，《国际形势和中国外交蓝皮书（2020/2021）》全书分上下两篇，上篇既包括大国国情，也包括地区形势；既涵盖经济问题，也涵盖全球治理及热点问题。下篇专门论述中国外交政策及中国与各方关系。

(责编：刘叶婷、常红)