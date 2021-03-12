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“一张499美元的中国警察照片，就是这么来的”

2021年03月12日11:28 | 来源：观察者网
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【文 / 观察者网 王世纯】外国记者在报道中国新闻的时候，总是采用 " 不怀好意 " 的镜头，比如用 " 阴间滤镜 " 将中国的城市拍的 " 一片灰蒙蒙 "，或者在任何有关或者无关的涉华新闻里用警察、军人、保安、严肃的政府官员或公务员照片作为配图。

对于外媒这种夹带 " 私货 " 的现象，新华社记者徐泽宇 3 月 6 日在推特上发了这样两张照片，并配文 " 吐槽 " 道：" 如果你想知道外媒那些中国警察的照片是怎么来的 ……"

这张照片中，数名外国记者手持各种长枪短炮，在中国钱币博物馆对面的广场西侧路人行横道上，通过各种 " 角度 "，拍摄一名在此地执勤站岗的武警官兵。

图源：新华社记者徐泽宇推特

随后，徐泽宇又发布了一张这些外媒记者的 " 战果 "，一张 getty images 图片库的中国武警照片。这张 getty image 图库的武警照片拍摄于 " 两会 " 期间，背景是人民大会堂，又恰逢北京阴天，可以说是 " 要素齐全 "，因此被挂上 499 美元（约合 3278 人民币）的 " 高价 "。

" 好了，你现在可以花费 499 美元去购买‘大作’（masterpiece），然后对中国说三道四。"

徐泽宇的推特引来不少人的赞同，一条高赞的评论表示，这些记者 " 先找一个‘压迫自由’的角度，然后，效果不错。"

如果是晴天，可能就没那么多 " 记者 " 了。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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