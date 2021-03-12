美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察德雷克·肖万“跪颈”致死案于当地时间9日正式开庭。

据美国媒体报道，目前正进入陪审团遴选阶段，这一过程可能至少需要三周时间。截至当地时间10日上午，已选出4名陪审员。

开庭第二天 遴选陪审员过程缓慢

据美国有线电视新闻网报道，弗洛伊德案陪审团最终将选定12名陪审员和至少2名候补陪审员，都将来自负责审理这一案件的地方法院所在的明尼苏达州亨内平县。

案件开庭陈述预计最早将于本月底开始

案件开庭陈述，预计最早将于本月29日开始。 被告德雷克·肖万眼下面临关联弗洛伊德死亡的二级谋杀指控。明尼苏达州亨内平县法官先前驳回了对德雷克·肖万的三级谋杀指控。明尼苏达州上诉法院上周要求主审法官重新考虑是否恢复这项指控。被告德雷克·肖万的律师对此表示反对，要求州上诉法院撤销该裁定。

指控何种罪名 各方争议或难短期内平息

按美国法律专家的说法，如果能够增加一项三级谋杀指控，能提高定罪概率。 但各方关于指控罪名的争议预计难以在短时间内得到解决，案件审理会因此受到何种影响，还有待观察。

白人警察难定罪 各方呼吁公正审判

弗洛伊德案开庭，再次引发各方关注。弗洛伊德家人及其律师以及案件发生地明尼苏达州当地民众日前在接受美国媒体采访时表示，美国社会存在系统性的种族歧视，美国司法体系也不例外，他们担心弗洛伊德案的最终审判结果也受到种族歧视的影响。

弗洛伊德家人的律师 本杰明·克伦：以往，我们总是看到陪审团因无法“欣赏”有色人种的文化背景，就经常倾向于警方（被告）一边，如果情况反过来，要是弗洛伊德对肖万做出同样的举动，没有人会说这是一件棘手的案子，但是一旦涉及种族问题，几乎所有人都会说，我们不清楚这件事的真相，他们并没有对自己诚实。

弗洛伊德兄弟 菲洛尼斯·弗洛伊德：各种现场视频已经揭露一切，陪审团能看到的一切，所有人也都看到了。

明尼苏达州居民 德文：我担心这次审判结果会和之前很多类似案件的结果一样，警察总是不会被定罪，他们会说警察只是在正常执法，我非常害怕又会发生这一幕，那就太令人伤心了。

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