截至当地时间3月10日下午，“弗洛伊德案”共有5名陪审员产生。此案陪审团拟由14名陪审员和2名候补陪审员组成。这个人数距离规定还有不少差距。

美国实行陪审团制度。多数情况下陪审团成员的遴选都不会公开。“弗洛伊德案”因关注度较高，陪审团成员候选人在不透露身份和面部的情况下进行了全程直播。

央视记者从中观察到两点。第一个是种族问题和警察暴力执法间的联系。在遴选陪审团成员的过程中，无论是公诉方还是辩护律师都有固定的额度来否决某一个候选人。涉案的前警察肖万的辩护律师连续否决了两个少数裔陪审员候选人，这个举动遭到公诉方的投诉。虽然法官最后认定此举与种族倾向无关，但还是窥见辩护方对于陪审员身份的敏感。因为在美国，少数裔很容易成为警察暴力执法的主要对象，所以他们也更担心少数裔的陪审团成员会更倾向做出“有罪”的判决。

第二个观察就是美国民意普遍不信任司法系统。截至目前，陪审员候选人均表示，如果在掌握了证词证物后认为被告方无罪，会做出“无罪”的判断，但同时他们也都非常明确表示弗洛伊德的死亡是不公平的。此间，候选人也经过问卷调查筛选。较为中立和客观的普通民众适合进入陪审团，来代表大多数美国人的意见。

当我们梳理各方关于审判的表态后更能证明这一点。首先，辩护律师表示计划寻求明尼苏达州最高法院的介入，因为他们认为恢复三级谋杀罪的指控对于德雷克·肖万来说不公平。其次，公诉方也一直以地方法院缺乏司法管辖权为由，试图延迟和暂停审判，也不希望草草结案有碍公平。这不禁让人疑问，美国的司法制度是过于程序化还是根本就不被信任？

这几天在明尼阿波利斯，央视记者还看见当地执法机构设立的铁网和路障，围在政府机构周围的防护网超过三米。据《华盛顿邮报》的报道，明尼阿波利斯估计此案审判所需安保措施花费预算为一百万美元。民众惊讶之余也感叹，这么多的钱是不是一开始就花错了地方？（央视记者 刘骁骞）

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