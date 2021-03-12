新华社华盛顿3月11日电（记者徐剑梅 邓仙来）民主党掌控的美国国会众议院11日投票通过两项法案，试图加强对枪支销售和转让的背景调查，确保被禁止拥有枪支的个人无法获得枪支。

当天，《跨党派背景调查法》以227票赞成、203票反对获得通过，8名共和党人跨党派投了赞成票，1名民主党联邦众议员投了反对票。《强化背景调查法》则以219票对210票获得通过，两党各有2名众议员跨党派投票。

根据美国现行法律，有营业执照的枪支经销商需对购枪者进行背景调查，但无照销售商和私人转让枪支无须这样做。《跨党派背景调查法》法案就无照售枪、网络售枪和私人枪支转让的背景调查做出规定，但对家人间作为礼品馈赠的枪支转让等少数情形予以豁免。

《强化背景调查法》法案则规定，针对购枪者的购枪前背景调查时长从目前的3天延长至10天。推动这一立法的民主党人认为，这项立法旨在填补“查尔斯顿漏洞”。2015年在南卡罗来纳州查尔斯顿一座黑人教堂，白人至上主义者鲁夫枪杀9名黑人教徒。调查显示，鲁夫购枪前的犯罪记录未能被背景调查人员及时获取。

在投票前的辩论中，民主党人表示，减少美国枪支暴力的途径是通过国会立法阻止杀伤性武器落入不负责任的人手中。共和党人则认为，多数枪支犯罪并非合法购枪者所为，加强背景调查不能有效阻止重大枪击事件发生，反将妨碍一些需要拥枪自卫的人及时获得枪支。

两项立法都获得拜登政府支持。但鉴于民主、共和两党在控枪问题上的尖锐分歧和两党在国会参议院各占50席的对垒局面，两项法案要各自达到在国会参议院闯关所需60票的门槛均十分艰难。参议院多数党（民主党）领袖舒默11日表示，将致力于争取共和党人的支持，并付诸全院投票表决。

据美国媒体报道，美国已有20多年未通过重要的控枪法律。2019年民主党重夺国会众议院多数席位后曾通过类似法案，随后被当时由共和党掌控的参议院搁置。

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