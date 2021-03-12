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美国疫苗接种乱象 南加州一疫苗接种点被迫关闭

2021年03月12日10:11 | 来源：央视新闻客户端
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据美国媒体《洛杉矶时报》当地时间9日报道称，南加州帕萨迪纳市公共卫生部门通知当地一家疫苗接种点，取消本周四（11日）所有的疫苗接种，原因是近千名不符合资格的人通过线上的登记链接成功预约了接种。这种插队行为，凸显了人们试图在符合资格之前立刻接种新冠疫苗的社会乱象。

报道称，这间位于南加州帕萨迪纳市的疫苗接种点，原本为当地65岁以上的老年人和在该市工作的必要人员留出了1500个接种名额，但在其开放第一个小时就有几百人注册，名额迅速被抢占一空。后来发现，其中有900个预约的名额都是不合格的，很多来自好莱坞地区的制作公司员工，包括电视剧制作公司，自媒体服务行业以及社区新闻媒体等。

随后，帕萨迪纳市政府在一份声明表示，已经注意到有一间接种点的新冠接种名额被一大群娱乐、新闻制作行业人员抢占了。而根据加州的接种顺序，这一群体目前没有资格接种疫苗。但由于在系统中确认接种者的资格具有一定的复杂性，很难筛选其真实身份，为此卫生部门被迫关闭该站点11日的接种工作，另作安排。同时，帕萨迪纳市官员还警告称，那些没有资格预约疫苗的人将不能接种，请排队等候，这种插队的不良行为破坏了为当地居民接种疫苗的速度。

加州卫生部门官员表示，人们通过插队，试图在符合条件之前接种疫苗的行为，已多次遭到州和地方卫生官员的谴责。符合接种条件者已在网站中被明确地标注出来了，但仍有很多不符合资格的人强行预约，这个问题一直存在。此前政府曾为低收入社区的居民设立了一个接种点，使用专门的预约代码，但随后发现许多成功预约的人并不属于这一社区，但他们还是设法获得了接种代码，影响了当地居民接种疫苗。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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