新华社华盛顿3月11日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登11日在白宫签署了1.9万亿美元的经济救助计划。

拜登表示，这项总额达1.9万亿美元的“历史性立法”为美国经济重建提供支柱性力量，将给美国人民提供一个“奋斗的机会”。

该计划的主要内容包括：为每周失业救济金增加300美元额外福利，扩大失业救济范围并将适用时间延长至9月6日；为州和地方政府注入约3500亿美元资金；为学校重新开放提供约1700亿美元等。

由于为应对新冠疫情推出的紧急失业救济计划将于3月14日到期，拜登提出了1.9万亿美元的经济救助计划。2月27日，该计划的最初版本在国会众议院获得通过。3月6日，参议院通过了经修改的经济救助计划。10日，众议院通过了该计划的最终版本。

分析人士认为，巨额经济救助计划虽然可能有助于美国经济加速复苏，但加重了联邦政府的债务压力，不利于财政健康。

据美国国会预算办公室预测，在不包括该计划的情况下，2021财年（始于2020年10月1日）美国联邦财政赤字或达2.3万亿美元。该计划或将本财年联邦财政赤字进一步推高1.16万亿美元。2020财年，由于出台大规模经济纾困法案，美国联邦财政赤字达到创纪录的3.1万亿美元。

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