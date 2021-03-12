人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

拜登签署1.9万亿美元经济救助计划

2021年03月12日08:03 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿3月11日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登11日在白宫签署了1.9万亿美元的经济救助计划。

拜登表示，这项总额达1.9万亿美元的“历史性立法”为美国经济重建提供支柱性力量，将给美国人民提供一个“奋斗的机会”。

该计划的主要内容包括：为每周失业救济金增加300美元额外福利，扩大失业救济范围并将适用时间延长至9月6日；为州和地方政府注入约3500亿美元资金；为学校重新开放提供约1700亿美元等。

由于为应对新冠疫情推出的紧急失业救济计划将于3月14日到期，拜登提出了1.9万亿美元的经济救助计划。2月27日，该计划的最初版本在国会众议院获得通过。3月6日，参议院通过了经修改的经济救助计划。10日，众议院通过了该计划的最终版本。

分析人士认为，巨额经济救助计划虽然可能有助于美国经济加速复苏，但加重了联邦政府的债务压力，不利于财政健康。

据美国国会预算办公室预测，在不包括该计划的情况下，2021财年（始于2020年10月1日）美国联邦财政赤字或达2.3万亿美元。该计划或将本财年联邦财政赤字进一步推高1.16万亿美元。2020财年，由于出台大规模经济纾困法案，美国联邦财政赤字达到创纪录的3.1万亿美元。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部