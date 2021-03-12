美国总统约瑟夫·拜登10日宣布将增购1亿剂美国强生公司研发的新冠疫苗，以防疫情出现“意外挑战”。

拜登政府的新冠疫苗采购策略遭非政府组织批评，后者希望白宫明确疫苗采购应有上限，与世界共享疫苗。

拜登10日在与强生公司和另一制药企业默克公司高层的会议上宣布增购疫苗决定。这两家企业将合作生产强生疫苗。

“我们需要最大的灵活性，总有意想不到的挑战可能发生。”拜登说。

强生疫苗只需接种一剂。美国新增购疫苗可供1亿美国人接种，预计今年下半年交付。

美联社报道，先前获批的疫苗中，美国已经确保足够剂量在5月底前供全美所有成年人接种；7月底前，供4亿民众接种。如果美国食品和药物管理局批准使用英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗以及美国诺瓦瓦克斯公司生产的疫苗，将能覆盖另外2亿多人。

拜登在10日会议结束后接受记者采访。就疫苗储备过剩提问，他回答，“我们将首先确保美国人得到照顾”，如果疫苗供应量有富余，再与其他国家分享。

美联社报道，白宫先前拒绝为墨西哥、加拿大和欧盟等盟友提供在美国生产的疫苗。

“我们希望供大于求、过量准备，”白宫新闻秘书珍·普萨基10日说，“我们仍然不知道哪种疫苗对儿童最有效……不知道变异病毒的影响，或者要不要加强注射。”

美国是全球疫情最严重的国家。约翰斯·霍普金斯大学11日汇总数据显示，美国累计确诊病例超过2915万例，累计死亡病例超过52.9万例，均为全球最多。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·瓦伦斯基说，美国新冠疫情眼下有缓解趋势，新增住院人数和新增死亡人数均在下降。不过，“病例、住院和死亡人数仍然过高，这提醒我们，在努力扩大全国疫苗接种工作时，必须保持警惕”。（刘曦）（新华社专特稿）

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