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北京冬奥组委向国际奥委会第137次全会做陈述报告

2021年03月12日07:57 | 来源：新华网
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新华社巴黎3月11日电（记者肖亚卓、姬烨）11日，国际奥委会第137次全会继续在线上举行，北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东向大会做关于北京冬奥会和冬残奥会筹办进展的陈述报告。

在做陈述报告前，张建东向巴赫再次当选国际奥委会主席表示祝贺。他说，2013年以来，巴赫先生为促进国际奥委会改革做了大量工作，特别是面对新冠肺炎疫情影响，与各方面紧密合作、共克时艰，领导奥林匹克运动不断向前发展，对北京冬奥会筹办给予了巨大的支持和帮助。

这是3月11日拍摄的国际奥委会第137次全会北京会场。新华社记者 张晨霖 摄

在报告中，张建东就组织管理、场馆和基础设施建设、赛事组织和场馆运行、赛会服务保障、国际交流合作、宣传推广和文化活动、可持续和遗产、新冠肺炎疫情防控工作、测试活动九个方面向国际奥委会进行了陈述。

张建东表示，在中国政府坚强领导以及国际奥委会的大力支持下，北京冬奥组委与国内外有关方面紧密合作，全面推进各项筹办工作，取得了扎实成效。

“我们完全有能力战胜各种困难，如期顺利举办北京冬奥会，为世界奉献一届精彩成功的奥运盛会。”张建东说。

这是3月11日拍摄的国际奥委会第137次全会北京会场。新华社记者 张晨霖 摄

国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇在随后的报告中也对北京冬奥会筹办工作进行了高度评价。

“北京冬奥会筹办工作令人瞩目，各项工作按部就班、有序推进，如期完成各项里程碑任务，在场馆建设、赛事运行、遗产再利用等方面卓有成效。在疫情的大背景下，这些成就是来之不易的。”他说，“在这里，我要对北京冬奥组委的工作人员以及为北京冬奥会做出贡献的所有幕后人员表示感谢。”

巴赫在做总结发言时，也再次赞扬了北京冬奥会筹办工作，并祝未来10个月的北京冬奥会筹办工作进展一切顺利。

(责编：艾雯、杨牧)

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