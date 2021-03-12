截至10日，韩国单日新增新冠确诊病例连续三天超过400例。韩联社报道，全国接连出现聚集性感染，难以溯源的病例增加，韩国卫生部门担忧疫情反弹，可能继续维持现行防疫举措。

韩国中央防疫对策本部11日通报，韩国10日新增新冠确诊病例465例，其中本土病例444例。这是韩国单日新增确诊病例连续第三天超过400例。

韩国现行防疫响应措施将于14日结束，政府定于12日发布15日起适用的防疫响应措施调整方案。

韩联社援引专家分析报道，韩国社区感染风险仍未消退，随着春游季到来，疫情可能进一步蔓延。这种情况下，政府恐难放宽现行防疫响应措施。

韩国2月26日启动新冠疫苗接种，截至10日已有超过50万人接种了第一剂疫苗，其中约48.77万人接种英国阿斯利康制药公司和英国牛津大学联合研发的疫苗，约1.29万人接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗。

根据最新研究数据，韩国政府11日批准65岁以上人群接种阿斯利康疫苗。韩国希望到今年9月为3200万至3600万人接种疫苗，约占总人口60%至70%；到今年11月实现“群体免疫”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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