美国海关与边境保护局10日发布的数据显示，非法进入西南边境且无监护人陪伴的儿童移民数量上月增加60%，超过9400人。

民主党籍总统约瑟夫·拜登正着手放宽前任唐纳德·特朗普政府对移民所作限制，如今因边境儿童移民激增承受压力。

【人数激增】

海关与边境保护局数据显示，对比2月份和1月份，西南边境无监护人陪伴的儿童移民和携家带口移民增加超过100%；其中无监护人陪伴的儿童移民增加60%。

美联社报道，这类移民激增，原因在于中美洲因近期多场飓风导致大量灾民挨饿、新冠疫情冲击经济以及多年来一些更为根本的社会问题。

海关与边境保护局专员特洛伊·米勒公布数据时说，上述因素结合在一起，促使一批批移民寻找更好的生活。

按照米勒的说法，边防巡逻队2月份在美墨边境遇到试图非法越境的移民合计超过10万人，是2019年年中以来单月最高水平。其中，1.9万多人携家带口，近9500人是无监护人陪伴的儿童移民，剩余是成年人。一人多次越境的情况被重复计算。

不少移民在近期被遣返后再度尝试入美。美国政府官员认为，一些“蛇头”向移民灌输，拜登政府的移民举措能让他们比特朗普时期更容易进入美国。

【拜登承压】

上述10余万移民大军中将近四分之三是独自试图越境入美的成年人。依照新冠疫情防控规定，这类移民绝大多数被迅速遣回墨西哥。

儿童移民和家庭移民获得暂时收留，后续大体会获准入境美国。

这两类移民激增成为共和党人攻击拜登的把柄。按照共和党人的说法，拜登力挺的移民政策给边境各州招来移民。

“我们看到来越境的无人陪伴儿童大幅增加。为什么？拜登承诺大赦。”得克萨斯州共和党籍联邦参议员特德·克鲁兹在社交媒体推特写道。

分管西南边境事务的高级官员萝伯塔·雅各布森告诉媒体记者，拜登政府正在重启特朗普任内暂停的“中美洲未成年人”项目。这一项目曾帮助居住在中美洲三国的儿童与他们合法居住在美国的父母团聚。

不过，雅各布森强调，“边境没有开放”。按照她的说法，政府打算向国会要40亿美元经费援助洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉的非营利社区组织，缓解当地困境，继而避免那里的民众逃离家乡。

雅各布森认为，只有解决那些“根源性问题”，才能阻止移民非法进入美国。

共和党人批评说，拜登政府的移民政策含糊不清。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)