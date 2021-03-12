美国非营利团体广告理事会11日宣布，前总统贝拉克·奥巴马、乔治·W·布什（小布什）、比尔·克林顿和吉米·卡特同他们的妻子将亮相公益广告，鼓励民众接种新冠疫苗。

广告共两则，以美国疾控预防和控制中心公共服务公告的形式播放。

共和党籍前总统小布什和妻子劳拉，民主党籍前总统奥巴马和妻子米歇尔出现在同一则广告中。小布什说：“科学是清楚的。这些疫苗将保护大家和大家所爱的人不受这一危险且致命的疾病侵袭。”

奥巴马说：“这是结束这场疫情和推动我们国家前行的第一步。”

路透社报道，值得注意的是，共和党籍上任总统唐纳德·特朗普和妻子梅拉尼娅没有参与拍摄。特朗普去年在总统选战中把新冠疫苗上市作为政绩反复夸赞。

就特朗普为何缺席，广告理事会一名发言人说，其中一则广告在现任总统约瑟夫·拜登1月20日就职典礼期间拍摄。特朗普拒绝出席这名竞选对手的就职典礼。

这名发言人说，特朗普最近在接种疫苗后建议美国民众“去接种吧”，令广告理事会感到高兴。

广告理事会正在全美发起疫苗接种宣传教育活动“取决于你”，新广告是其中一部分。超过300个合作方支持这项活动，以期消除民众对新冠疫苗安全性的疑虑并帮助说服更多人接种疫苗。

另一则广告主要内容是四名前总统和前“第一夫人”戴口罩接种疫苗的情景。现年96岁的卡特在广告中说：“现在，取决于你。”（胡若愚）【新华社微特稿】

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