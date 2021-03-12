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王毅分别同奥地利外长和瑞士联邦副主席兼外长通电话

2021年03月12日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京3月11日电  3月10日，国务委员兼外长王毅应约同奥地利外长沙伦贝格通电话。

　　王毅强调，今年是中奥建交50周年，希望双方以此为契机，认真总结双边合作宝贵经验，积极开展人文交流，不断开拓互利合作新篇章。王毅表示，中欧历来是伙伴。中欧的制度建立在各自悠久历史文明基础上，双方应当相互欣赏，互相借鉴，共同促进人类和平发展事业。

　　沙伦贝格表示，奥中关系和友谊在合作抗疫中得到了巩固和深化。奥方愿同中方加强沟通交流，深化经贸、农业、航空等领域合作，积极参与北京冬奥会，进一步推动两国友好关系向前发展。

　　据新华社北京3月11日电  3月10日，国务委员兼外长王毅应约同瑞士联邦副主席兼外长卡西斯通电话。

　　王毅强调，建交70多年来，中瑞关系始终走在中国同欧洲乃至西方国家关系的前列，最重要的经验是坚持大小国家一律平等，坚持相互尊重、相互信任。中方赞赏瑞士在与中资企业合作上保持开放，中国正在加快推进高水平对外开放，中瑞创新务实合作前景广阔，希望双方继续积极推进自贸合作。

　　卡西斯表示瑞士高度重视发展对华关系。瑞士视中国为重要合作伙伴，愿与中方开展战略性对话和交流，促进双方相互理解和支持。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月12日 04 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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