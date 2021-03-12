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2020年国际专利申请量持续增长

2021年03月12日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔3月11日电  （记者方莹馨）世界知识产权组织近日发布报告称，2020年通过该组织提交的国际专利申请量继续增长，中国的国际专利申请量位居第一。

　　通过世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）框架提交的国际专利申请量是衡量创新活动的重要指标之一。数据显示，2020年通过PCT框架提交的国际专利申请量增长了4%，达27.59万件，是有史以来的最高申请量。中国继续蝉联PCT框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%。华为技术有限公司以5464件PCT申请量连续第四年成为最大申请者，10多个中国企业跻身国际专利申请前50名。

　　世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，国际专利申请量在疫情防控期间保持增长，反映出创新领域仍具有韧性。世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克表示，中国专利事业发展充满活力，与中国经济体量和创新体系密不可分。中国企业在研发上不断加大投入，重视在全球范围内的专利保护。中国的国际专利申请近年来一直保持很高的增长率，专利申请者数量不断扩大，这在很大程度上反映出中国创新型经济的蓬勃发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月12日 17 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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