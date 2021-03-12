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南非力促汽车业复苏

本报驻南非记者  邹  松
2021年03月12日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着南非第二波疫情得到控制以及出口欧洲的汽车数量增加，南非汽车市场开始显露复苏迹象。南非汽车制造商协会预计，2021年汽车销量将增长15%左右，出口量增长20%左右，全年汽车产量有望增加18%。

　　汽车业是南非的支柱产业之一。受新冠肺炎疫情影响，南非2020年汽车销量较2019年下降29.1%。南非政府和相关行业组织、汽车企业正采取多种措施努力促进汽车市场复苏。

　　南非竞争委员会近日发布汽车行业指导意见，规定从今年7月1日起，南非新机动车销售时不得再将车价与保养、保险等服务价格捆绑。已经通过价格捆绑方式购买了汽车的车主，有权在转让该汽车时要求经销商转让剩余增值服务或退还剩余期限内的服务费。南非“商业科技”网站分析称，当前南非汽车市场受到严重冲击，取消捆绑销售有助于降低消费者购车成本。

　　南非汽车经销商协会主席道姆斯表示，取消价格捆绑对降低车价的作用还不够。据统计，一辆价格45万兰特（1美元约合14.9兰特）的汽车，其中42%的支出用于缴纳各种税费。南非汽车经销商协会已联合南非汽车制造商协会，向政府申请将汽车总体税率降低到35%—38%之间。

　　南非政府将汽车产业视为吸引投资、重振经济的重要抓手。政府正在酝酿新的汽车产业规划，将设在茨瓦内的汽车经济特区作为扶持重点。目前，福特公司已在该汽车经济特区投资10.5亿美元，升级并扩大福特皮卡的生产规模。据媒体报道，除福特外，包括大众、丰田、长城在内的国际车企也都有意进一步拓展南非汽车市场。

　　南非汽车制造商协会透露，政府计划在未来15年将汽车行业工作岗位增加一倍，从12万个增加到24万个；在未来15年将汽车产量增加一倍以上，从2019年的60万辆增长到2035年的140万辆。

　　（本报约翰内斯堡3月11日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月12日 17 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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