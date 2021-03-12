本报驻巴西记者 李晓骁

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面对全球绿色发展的新趋势，拉美地区多国纷纷将发展绿色可再生能源、加快能源转型作为疫后经济复苏主要抓手之一，力求实现经济增长和社会可持续发展。

近年来，拉美地区国家持续出台相关政策举措，推动绿色能源产业加速发展。数据显示，2019年拉美地区国家吸引可再生能源投资量达到181亿美元，成为世界可再生能源的重要投资目的地之一。国际评级机构惠誉认为，未来拉美可再生能源行业投资势头不减，前景看好。

项目建设方兴未艾

距智利小城迭戈德阿尔马格罗15公里的一片广阔荒漠土地上，施工人员正在太阳底下紧张工作。一座投资约9000万美元的光伏电厂日前正式开工。据介绍，到今年第三季度，近24万个光伏组件组成的新光伏电厂将拔地而起，总装机容量可达104兆瓦。与此同时，隶属于同一公司的3个小型光伏项目即将在瓦尔帕莱索地区上马。建成后，4个光伏项目每年将为智利减少23.5万吨的二氧化碳排放量。

近年来，拉美地区可再生能源产业发展迅猛。联合国拉加经委会表示，拉美地区生物质能、太阳能、风能、地热等可再生能源发电占发电总量的比例已从2010年的4%增加到2018年的12%左右。许多国家大力发展清洁能源，该行业有望成为推动拉美经济复苏的引擎之一，在未来10年内创造700万个就业机会。

巴西光伏太阳能协会统计显示，2020年是巴西光伏产业增长创纪录的一年，吸引投资超过130亿雷亚尔（约合23.2亿美元），创造超过8.6万个新工作岗位。巴西风能协会主席埃尔比亚·甘努姆表示，该国风能市场增长显著，风力发电已占全国发电量的17%。过去10年里，巴西风力发电装机容量从不到1吉瓦增加至2021年初的18吉瓦，预计到2024年风电装机容量有望增至28吉瓦甚至更高。

在哥伦比亚，绿色债券引发资本市场广泛关注。哥政府宣布于今年下半年发行价值2万亿比索（约合5.7亿美元）、期限为20年的绿色债券，为可再生能源发电、低碳运输等项目提供资金。这是哥伦比亚首次发行绿色债券，分析认为，此次发行绿色债券将成为哥伦比亚复苏经济的重要举措之一，将推动绿色能源转型，应对新冠肺炎疫情造成的经济困局。

支持政策不断出台

为应对疫情不利影响，拉美多国不断出台和更新绿色能源产业支持政策。今年2月，智利通过《能源效率法》，规定大型企业必须建立相应能源管理系统，并定期向能源部报告能源消耗状况。新建住宅须有能效标签，民众可通过标签清楚地了解住宅能源效率，为购房提供参考。该法还鼓励推广电动汽车应用。预计到2030年，智利可累计节约152亿美元，并帮助减少2860万吨二氧化碳排放。

巴西国会计划推出一项法案，对满足条件的绿色能源企业减免部分进口生产设备和零配件关税。巴西国家经济社会发展银行也承诺，为相关企业提供市场上最优惠的长期低息贷款。根据巴西国家能源局的数据，到2035年，巴西电力产业总投资规模将超过300亿美元，其中70%的投资用于太阳能光伏、风电、生物质能以及海洋能等可再生能源技术。预计至2035年，巴西可拥有超过80万套太阳能光伏设备，装机容量超过2000兆瓦。

哥伦比亚政府制订“清洁增长”计划，将太阳能和风能的总体装机容量从2018年的不足50兆瓦提升至2022年的2500兆瓦。哥伦比亚政府提出27个战略性可再生能源和输电项目，其中包括9个风能、5个太阳能、3个地热能和1个氢能项目以及9条输电线路，总计投资超过16万亿比索（约合45.4亿美元），希望为哥伦比亚带来超过5.5万个工作岗位。此外，随着电动汽车的到来以及天然气汽车消费的增加，该国将在2050年实现液体燃料、柴油和汽油需求减少20%的目标。

目前，秘鲁50%的电力依靠水力发电，太阳能、风能等新能源占比为5%。秘鲁能源和矿业部指出，该国将投资33亿多美元新建23个发电站，总装机容量达2045兆瓦。其中，22个为可再生能源项目，主要为水能、太阳能和风能电站，占总装机容量的99.1%，1个为传统热力电站，仅占总装机容量的0.9%。

产业发展前景可期

根据国际可再生能源署发布的最新《全球可再生能源展望》报告，到2050年，拉丁美洲和加勒比地区可再生能源投资需求估计每年为450亿美元，每投资1美元可带来3—8美元的经济回报。国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉表示，从增强能源安全、降低系统成本，到广泛创造就业、改善公共卫生状况和促进经济增长，各国都能从提高可再生能源比例中获益。

拉丁美洲能源组织执行秘书阿方索·布兰科表示，能源部门可以成为拉美国家经济复苏的驱动力之一。布兰科认为，疫情使区域各国重新审视长期发展战略，加快绿色能源发展可以为拉美地区解决社会不平等问题提供机遇。而可再生能源可以提高工业、农业、制造业和运输业等行业清洁技术的利用率，预计到2030年该地区的碳排放量将降低21%，为全球减排作出努力。

国际可再生能源署表示，拉丁美洲国家拥有巨大且尚未开发的可再生能源潜力，是极具吸引力的可再生能源项目投资目的地。

当前，中国企业正加大力度参与拉美地区绿色能源产业建设项目，为促进地区能源可持续发展提供助力。去年11月，中国国家电力投资集团有限公司（国家电投）巴西公司和巴西电力研究中心签署了一份综合智慧能源项目谅解备忘录，以智能化能源生产、能量储存、能源供应、能源消费和智慧化管理与服务为主线，打造综合能源一体化解决方案的生态体系。“这份备忘录将为巴西引入新的概念和技术，帮助巴西打造更具竞争力和创造力的环境。”

（本报里约热内卢3月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)