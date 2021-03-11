新华社东京3月11日电 综述：日本纪念“3·11”大地震10周年 灾区复兴之路漫长

新华社记者姜俏梅

3月11日是日本发生“3·11”特大地震灾害10周年纪念日。当天，日本全国各地举办不同形式的活动，悼念“3·11”大地震及海啸遇难者。

在东京国立剧场，日本政府举行“3·11”大地震10周年纪念仪式，日本天皇夫妇、首相菅义伟、国会参众两院议长及遇难者家属代表等出席纪念仪式。

14时46分，即当年地震发生时刻，国立剧场全员起立默哀一分钟。同一时刻，日本举国哀悼。岩手、宫城、福岛等受灾最惨重地区警笛长鸣，人们站在高处面向大海双手合十，在心中悼念逝去的亲人、祈祷灾区尽快踏上复兴之路。

菅义伟在致辞中说，地震已过去10年，灾区重建工作正稳步推进。新冠疫情对灾区居民生活、产业和生计造成巨大影响。政府将在确保做好疫情对策的同时，为灾民生活重建提供援助。

德仁天皇在致辞中向大地震遇难者表示深切哀悼。他说，10年来，灾区民众相互帮助共渡难关，日本全国及世界各地民众以各种形式向灾区提供援助。他向那些为推进灾区复兴而不懈努力的人们表示敬意，并表示应汲取“3·11”大地震的经验和教训，将日本建设成灾害应对强国。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

日本警察厅本月10日公布的最新统计数据显示，“3·11”大地震共造成15899人遇难，2526人失踪。加上灾后因“长期避难致健康恶化”等死亡的3775人，截至目前，“3·11”大地震造成至少2.22万人死亡和失踪。

“3·11”大地震后，日本政府设立主管灾后重建及核事故处理的临时机构复兴厅。10年来，日本政府共投资约37万亿日元（约合2.21万亿元人民币）用于灾区复兴，当地基础设施建设初见成效。

目前，岩手、宫城和福岛3县已建成2.9万户震灾公营住宅，当年遭受海啸侵袭的青森至千叶6县总长431公里的防波堤建设已竣工80%，仙台至青森县之间的道路以及连接沿海和内陆的公路总计550公里已建成80%，预计今年年内可全线通车。

然而，实现灾区复兴依旧任重道远。发生国际核事件分级中最严重7级事故的福岛第一核电站，至今尚未着手清除约880吨堆芯熔化核残渣，持续增加的核污水处理问题也迫在眉睫。有日本媒体评论说，福岛第一核电站废炉处理难度极大，恐需数十年。日本广播协会日前公布的一项民意调查结果显示，约三成受访者认为灾区复兴工作未见起色，超过60%受访者认为福岛核电站清除核污染工作无进展。

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