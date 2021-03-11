人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

日本纪念“3·11”大地震10周年 灾区复兴之路漫长

2021年03月11日21:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京3月11日电　综述：日本纪念“3·11”大地震10周年　灾区复兴之路漫长

　　新华社记者姜俏梅

　　3月11日是日本发生“3·11”特大地震灾害10周年纪念日。当天，日本全国各地举办不同形式的活动，悼念“3·11”大地震及海啸遇难者。

　　在东京国立剧场，日本政府举行“3·11”大地震10周年纪念仪式，日本天皇夫妇、首相菅义伟、国会参众两院议长及遇难者家属代表等出席纪念仪式。

　　14时46分，即当年地震发生时刻，国立剧场全员起立默哀一分钟。同一时刻，日本举国哀悼。岩手、宫城、福岛等受灾最惨重地区警笛长鸣，人们站在高处面向大海双手合十，在心中悼念逝去的亲人、祈祷灾区尽快踏上复兴之路。

　　菅义伟在致辞中说，地震已过去10年，灾区重建工作正稳步推进。新冠疫情对灾区居民生活、产业和生计造成巨大影响。政府将在确保做好疫情对策的同时，为灾民生活重建提供援助。

　　德仁天皇在致辞中向大地震遇难者表示深切哀悼。他说，10年来，灾区民众相互帮助共渡难关，日本全国及世界各地民众以各种形式向灾区提供援助。他向那些为推进灾区复兴而不懈努力的人们表示敬意，并表示应汲取“3·11”大地震的经验和教训，将日本建设成灾害应对强国。

　　2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

　　日本警察厅本月10日公布的最新统计数据显示，“3·11”大地震共造成15899人遇难，2526人失踪。加上灾后因“长期避难致健康恶化”等死亡的3775人，截至目前，“3·11”大地震造成至少2.22万人死亡和失踪。

　　“3·11”大地震后，日本政府设立主管灾后重建及核事故处理的临时机构复兴厅。10年来，日本政府共投资约37万亿日元（约合2.21万亿元人民币）用于灾区复兴，当地基础设施建设初见成效。

　　目前，岩手、宫城和福岛3县已建成2.9万户震灾公营住宅，当年遭受海啸侵袭的青森至千叶6县总长431公里的防波堤建设已竣工80%，仙台至青森县之间的道路以及连接沿海和内陆的公路总计550公里已建成80%，预计今年年内可全线通车。

　　然而，实现灾区复兴依旧任重道远。发生国际核事件分级中最严重7级事故的福岛第一核电站，至今尚未着手清除约880吨堆芯熔化核残渣，持续增加的核污水处理问题也迫在眉睫。有日本媒体评论说，福岛第一核电站废炉处理难度极大，恐需数十年。日本广播协会日前公布的一项民意调查结果显示，约三成受访者认为灾区复兴工作未见起色，超过60%受访者认为福岛核电站清除核污染工作无进展。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部