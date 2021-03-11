新华社基辅3月11日电专访：中乌关系和务实合作在疫情期间取得可喜成果——访驻乌克兰大使范先荣

新华社记者李东旭

“过去一年，面对新冠疫情和全球经济衰退等多重压力，中乌两国围绕抗疫和经贸合作互动频繁，机制性合作有序推进，双边关系取得可喜成果。”中国驻乌克兰大使范先荣日前接受新华社书面专访时说。

范先荣说，中乌抗疫合作为两国关系发展提供新动力。中国疫情暴发后，乌克兰总统泽连斯基第一时间表达支持和慰问，此后多次公开称赞中国抗疫成果和经验。乌克兰出现疫情后，中方提供多批人道主义援助，举行视频会议分享抗疫经验，大力协助乌方在华采购医疗物资，中国企业、地方政府以及在乌华人纷纷向乌伸出援手。疫情期间，两国政府和人民守望相助、共克时艰，生动诠释了命运相连、休戚与共的人类命运共同体理念。

“过去一年，中乌政治交往日益密切，政治互信不断增强，两国领导人频繁书信往来，双方高级别政治对话逐渐加强。”范先荣说。

他表示，尽管受到疫情影响，中乌两国务实合作仍展现出强大韧性，成果丰硕。根据乌克兰统计署公布的数据，2020年乌克兰对华货物贸易总额为154.19亿美元，同比增长20.5%，其中对华出口71.13亿美元，同比增长98%。中国继续保持乌第一大贸易伙伴国地位。

范先荣认为，去年中乌开通中欧班列，为两国贸易扩大提供了源源不竭的动力。随着中乌“一带一路”合作深入推进，乌作为欧亚物流中心枢纽地位优势将得到更好发挥，中乌经贸合作将更加快捷便利，两国人民将获得更多实惠。

范先荣说，去年12月，中乌政府间合作委员会第四次会议以视频方式成功举行，双方围绕进一步深化战略伙伴关系、拓展各领域务实合作，进行了广泛、深入、高效的讨论，在经贸、农业、航天、科技、教育、文化、卫生等领域达成一系列重要成果和共识。

范先荣表示，两国人民的传统友谊为两国战略伙伴关系进一步发展奠定了牢固的社会基础。在双方携手努力之下，相信两国关系必将迈上新台阶。

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