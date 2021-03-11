原标题：综述：美机构和专家认为美新一轮经济救助计划影响喜忧参半

新华社纽约3月10日电综述：美机构和专家认为美新一轮经济救助计划影响喜忧参半

新华社记者刘亚南

美国国会众议院10日投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划随后将提交美国总统拜登签署成为法律。美国一些机构和专家认为，该计划将推动美国经济在2021强劲增长，劳动力市场实现充分就业，但同时带来经济过热和通胀风险，令美国政府债务负担继续加重。

美国基石宏观咨询公司合伙人兼共同创始人南希·拉扎尔表示，鉴于政府推出新一轮经济救助计划，公司已把2021年美国国内生产总值（GDP）增长预期调高至9%，这将是1959年以来的最大增幅。该公司预测，今年美国消费者支出将增长10%，资本支出会非常强劲，企业信心将得到提振。

据瑞银集团最新预测，美国GDP在2021年和2022年将分别增长6.4%和6%。去年末，该集团曾预测今年美国GDP增幅为3.6%。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员温迪·埃德尔伯格日前表示，如果新一轮经济救助计划得以实施，美国实际GDP在2021年和2022年将分别增长4%和2%，并将在2021年第四季度达到或超过疫情前的预测水平。

穆迪分析公司预计，新一轮经济救助计划将给美国带来400万个就业岗位，提前一年实现充分就业。

一些专家认为，在供应侧受到疫情严重冲击的情况下，如果新措施导致美国实际经济增速超出其潜在经济增速，需求快速反弹无疑会导致通胀加剧。反映通胀预期的美国10年期国债收益率今年以来已经累计上涨逾60个基点，产生广泛市场影响。

瑞银集团财富管理高级经济学家布赖恩·罗斯日前接受记者采访时表示，虽然美国整体通胀率将温和上升，但一些服务价格可能会因被抑制的需求在经济重启中释放而大幅上涨。

拉扎尔认为，美国经济存在过热风险，会出现周期性通胀，但不会出现持久通胀。

有专家指出，短时间向市场注入巨量资金将引发资本市场显著波动，新的流动性可能推高资产价格，带来泡沫破裂风险。

罗斯预计，新一轮经济救助计划中的大部分资金将被花费掉或用来偿还债务，最有可能流入风险资产的是向较高收入人群发放的支票。

美国银行全球研究部认为，新的财政刺激措施将令经济加快恢复、消费“火力”增强，美元有进一步走强的空间。此外，投资者或将对投资新兴市场变得更为谨慎。

经济合作与发展组织此前发布报告指出，美国财政刺激措施带来的通胀效应强于预期，以及美国与其他发达经济体经济复苏势头分化，将加剧资本流动逆转和汇率波动。

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