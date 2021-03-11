原标题：专访泰国驻华大使：中国的精准扶贫经验值得多国学习

新华网北京3月11日电（朱梦娜 钟雨芮）在今年中国两会召开期间，泰国驻华大使阿塔育·习萨目接受了新华网专访。他高度赞扬中国在扶贫领域取得的成就，并表示中国的精准扶贫经验值得多国学习。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目。泰国驻华大使馆供图

阿塔育表示，中国的脱贫成就是各级政府、民营企业以及中国人民坚定不移、攻坚克难的结果。

“中国采取的减贫行动与联合国通过的17个可持续发展目标相契合。”阿塔育指出，其他国家可借鉴中国的精准扶贫战略制定合理的扶贫措施，帮助本国人民消除贫困。

今年是中泰两国正式建立外交关系46周年。阿塔育说，泰中两国本着互信、互敬、互惠的原则，展开了全方位、多领域的合作。

阿塔育表示，他十分关注中国经济社会发展重点，期待泰中两国在这些领域探索合作。同时，他还强调，泰国希望同中国加强在物流和数字基础设施互联互通领域的合作。

在谈到新冠肺炎疫情时，阿塔育表示，在抗疫合作中，双方克服了新冠疫情造成的影响，保持着良好的沟通与交流，深化了多领域的合作，展现了两国关系“强大的韧性与巨大潜力”。

阿塔育称赞“构建人类命运共同体”的重要意义，并表示泰国历来高度重视多边主义在应对新挑战和不确定性中的重要作用。

“控制疫情离不开多边合作”，阿塔育指出，“在疫情面前，没有哪个国家能独善其身。”

阿塔育还提到了中国的“国内国际双循环”的新发展格局，他说，相信在“双循环”的新发展格局下，“泰国企业将有机会参与中国的旅游、医疗卫生和服务行业等朝阳产业的投资与合作”。

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