原标题：美对伊朗新制裁加大谈判重启难度

新华社北京3月11日电（国际观察）美对伊朗新制裁加大谈判重启难度

新华社记者夏晨 刘品然

美国国务卿布林肯10日在出席众议院外交委员会听证时表示，美国不会为了与伊朗会晤而做出任何让步。前一天，美国国务院以“侵犯人权”为由宣布对两名伊朗伊斯兰革命卫队审讯人员实施入境限制。这是拜登政府就任后首次对伊朗官员实施制裁。

当前，美国和伊朗围绕重返伊朗核问题全面协议的角力陷入僵局。伊朗多次表示，美国必须先解除所有制裁；而华盛顿强调，德黑兰必须先恢复履行全面协议。分析人士指出，双方无法就谁应该首先采取行动达成一致，而拜登政府最新制裁增加了伊朗对美国的怀疑，加大了恢复谈判的难度。

美国又制裁

美方一些官员日前对媒体表示，拜登政府准备在美伊恢复谈判后再考虑解除部分制裁，并称这是双方对等措施的一部分。

根据2015年达成的伊核协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。然而，美国政府2018年单方面退出该协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

拜登政府上台之初释放了一些积极信号，包括表示愿意与包括伊朗在内的伊核协议参与方举行会晤，放松了两项特朗普政府时期实施的对伊强硬措施等。但美国2月25日对位于叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标发动空袭，拜登此后还公开警告伊朗“小心点”，招致伊朗方面强烈谴责。

北京大学中东研究中心主任吴冰冰认为，目前来看，拜登政府主要精力放在解决美国国内问题和恢复与亚洲、欧洲盟友的关系上，只要伊朗不对美国构成很大的挑战，则在伊朗问题上采取“拖”的态度。美方认为，一旦在国内和盟友问题上取得一定进展，美国将处于更有利的位置来处理伊朗问题。

伊朗不妥协

针对美方最新制裁，伊朗新闻电视台9日说，一直以来，美国滥用人权议题干涉伊朗内政。伊朗外长扎里夫同日在社交媒体上敦促美国及有关欧洲国家兑现其在伊核协议中的承诺。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德此前强调，伊朗将以“行动回应行动”，一旦制裁解除，伊朗将会重新完整遵守伊核协议。但如果面对的是“敌意举动”，伊朗也会做出相应回应。

在美国单方面退出伊核协议的情况下，伊朗议会2020年12月通过《反制裁战略法》，要求政府在一定期限内未发现对伊制裁解除的情况下，进一步突破伊核协议的限制。基于该法，伊朗1月4日宣布已开始在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施，2月2日还宣布新近在纳坦兹核设施成功安装了数百台IR-2m型离心机，以提升铀浓缩能力。伊朗官员多次表示，如果制裁不解除，伊朗会继续执行该法。

吴冰冰说，美国对伊制裁名目繁多，涉及诸多领域，而伊核协议相关的制裁只是其中一部分。目前，美国在解除涉核制裁上尚未有实质性动作，在解除非涉核制裁方面则更加困难。最新制裁加重了伊朗对美国政府的怀疑。

谈判阻碍大

分析人士认为，美伊双方处于“谁先迈出第一步”的僵局之中，且各自都面临国内政治和舆论压力，未来双方能否各自退让、谈判能否开启，面临不小阻碍。

对拜登政府来说，重回伊核协议不仅面临来自共和党人的反对，民主党内也有诸多不同意见。9日，民主、共和两党各70名国会议员联名致信布林肯，要求拜登政府与伊朗达成一项“全面协议”，其中不仅包括核问题，还兼顾导弹项目等内容，以“解决伊朗对地区构成的全面威胁”。参议院外交关系委员会主席、民主党籍参议员梅嫩德斯是其中一员。美国媒体此前报道说，因为顾忌梅嫩德斯在参议院的影响力，拜登政府目前对伊朗采取相对强硬的政策路线。

对伊朗来说，国内强硬势力并不支持全面恢复履行伊核协议。吴冰冰指出，在伊朗看来，过去几年的事实证明，美国政府的政策是可以剧烈摇摆和变化的。如果伊朗接受美国的条件，可能会获得短期利益，但一旦美国政策再次发生变动，伊朗则将处于更加不利的位置，从长期来看会更加被动。因此，伊朗可能继续在核活动上采取松绑措施，以寻求新的平衡点。

此外，有分析人士说，中东地区紧张局势也在影响美伊外交接触的氛围，尤其是近些年地区内与二者相关联的一些袭击和报复，会使外交接触气氛更为复杂化。

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