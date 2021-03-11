泰国国家统计局工作人员在春武里府进行人口普查。泰国国家统计局供图

人民网曼谷3月11日电（记者孙广勇）泰国国家统计局3月11日开始在东部经济走廊进行新模式人口数据普查，这次普查将各项统计数据全部纳入数据库，推进向数字化管理转变。

泰国国家统计局局长婉蓬表示，新冠疫情对统计局的运作产生了影响，面对面的数据收集更加困难。此外，统计局需要最新的更准确的信息。泰国国家统计局意识到有必要发展新的人口普查方法，因此将实施新的人口普查模式，通过数字化进行人口普查。通过使用数据库，获取并管理有关泰国人口的准确、完整和全面的信息，并将这些数据运用于经济社会发展。

此次数字化人口普查首先在东部经济走廊的三个府开展，包括罗勇府、北柳府和春武里府。工作人员使用智能手机或平板电脑对每个居民的实际居住地和个人情况进行统计，然后录入数据库，而且可以将不同政府部门的现有数据进行整合与管理。这不仅减少了进行国家人口普查的成本，而且实现各政府部门统计数据的共享。

泰国国家统计局局长婉蓬表示，将积极推进数字化转型，因为数字化有助于进行更准确和及时的统计，并且通过大数据管理能够更好地收集、运用统计信息，服务经济社会发展。

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