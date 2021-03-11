人民网东京3月11日电（李沐航）3月11日是东日本大地震（简称“3·11”大地震）十周年纪念日。日本是地震、台风等自然灾害频发的国家，长久以来，如何保护民众生命财产、强化城市再生能力是日本政府、企业共同面对的课题。为最大限度降低当地民众、企业以及设施在发生自然灾害时遭受的损失，日本森大厦株式会社（以下简称“森大厦”） 每年会举行2次大规模防灾训练，就防灾、避难、救灾以及针对外籍人士的防灾避难工作等进行多方位训练。

森大厦每年举行2次大规模防灾训练。森大厦供图

“多语言对应”体系

“3·11”大地震发生后，很多公共交通设施停运，还导致东京都中心区域的许多人员被困。由于语言不通，针对外籍人士的救助、疏导等工作无法及时开展。

防灾训练中，森大厦工作人员通过简单的日语向外籍人士进行情况说明。森大厦供图

针对这一问题，森大厦专门设置了“多语言对应”体系的防灾训练内容。通过在提示板上以日语、英语进行情况说明的方式展开救助、疏导工作。针对不懂英语、日语不流畅的外籍人士，则通过简单的日语或词汇进行说明和沟通。

救援队伍规模可达1500人

“黄金72小时”是指地质灾害发生后的黄金救援时间。据森大厦介绍，目前该公司员工约有1500人。当发生灾害时，1500名员工将会迅速投入到救援工作中，最大程度降低周边居民、企业、设施的损失。

防灾训练中，森大厦工作人员向当地民众提供救援物资。森大厦供图

据悉，森大厦每年都将举行2次大规模的综合救灾训练演习。在吸取了“3·11”大地震后救援工作经验的基础上，为及时应对突发性自然灾害，森大厦在总部周边方圆2.5公里范围内设置了多处救灾工作人员宿舍，并定期进行特别训练。

储备食物达27万人份

据森大厦相关工作人员介绍，自阪神大地震发生后，森大厦设置了物资储存仓库，以便在发生自然灾害时可以为受灾人员提供必要的食物以及相关的防灾物品。目前，森大厦面向一般民众的食物储备数量约为27万人份，其中10万人份的供给对象为六本木Hills内的企业及相关人员。

森大厦防灾救灾物资储存仓库。森大厦供图

此外，森大厦的储存仓库内还备有充足的毛巾、医疗用品、救灾器材等，并设有简易厕所。另外，针对因交通设施停运被困的人员，仓库中还储备了10万份食物，可为他们提供1日3餐的同时还能确保摄入充足的营养。

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