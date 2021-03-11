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王毅同瑞士联邦副主席兼外长卡西斯通电话

2021年03月11日17:37 | 来源：新华网
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新华社北京3月11日电 3月10日，国务委员兼外长王毅应约同瑞士联邦副主席兼外长卡西斯通电话。

王毅表示，面对新冠肺炎疫情挑战，中瑞守望相助，相互支持，深化传统友谊，增进相互信任。相信中瑞友谊不仅能经受疫情的洗礼，还将得到进一步深化发展。

王毅强调，建交70多年来，中瑞关系始终走在中国同欧洲乃至西方国家关系的前列，最重要的经验是坚持大小国家一律平等，坚持相互尊重、相互信任。特别是近年来，在两国元首引领下，中瑞关系发展进入快车道，不仅确立了创新战略伙伴关系的战略定位，还在自贸、金融、“一带一路”合作等方面取得重要进展。这些成绩来之不易，值得双方加倍珍惜并不断开拓进取，希望瑞方继续本着客观理性的态度看待中国，为促进两国关系健康稳定发展发挥积极作用。中方赞赏瑞士在与中资企业合作上保持开放，中国正在加快推进高水平对外开放，中瑞创新务实合作前景广阔，希望双方继续积极推进自贸合作。

王毅表示，明年初北京将举办冬奥会。瑞士是冬季体育大国，也曾举办冬奥会，中方愿同瑞士相互学习，借鉴办赛经验，在赛事组织、人员培训等方面加强交流合作，这不仅将为瑞士的冬季运动产业带来新商机，也有助于激活疫后两国人文交流。

卡西斯感谢中方对瑞士抗击疫情提供的支持和帮助，表示瑞士高度重视发展对华关系，瑞中两国保持互相信任、互相尊重的良好传统，近年来双方友好关系和合作取得了长足进展。瑞士愿与中方积极开展冬奥合作。瑞士视中国为重要合作伙伴，愿与中方开展战略性对话和交流，促进双方相互理解和支持。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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