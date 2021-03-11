新华社北京3月11日电 3月10日，国务委员兼外长王毅应约同奥地利外长沙伦贝格通电话。

王毅表示，疫情暴发以来，中奥携手互助，共克时艰，积极开展了抗疫合作。当前奥方正采取有效措施控制疫情，相信一定能取得最终的胜利。

王毅强调，今年是中奥建交50周年，希望双方以此为契机，认真总结双边合作宝贵经验，积极开展人文交流，不断开拓互利合作新篇章。去年8月，奥地利首列中欧班列维也纳－西安货运班列成功开行，成为中奥开展“一带一路”合作又一重要进展。中国正在积极构建新发展格局，努力实现高质量发展。欢迎奥方抓住机遇，在高端制造、数字经济、节能环保等领域加强合作。明年初北京将举办冬奥会，奥地利是冰雪运动强国，也曾举办冬奥会，双方可加强合作，包括在场馆建设、人员培训、办会经验等方面交流借鉴。

王毅表示，中欧历来是伙伴，不是对手，更不是制度性对手。中欧的制度建立在各自悠久历史文明基础上，双方应当相互欣赏，互相借鉴，共同促进人类和平发展事业。希望奥地利作为欧盟重要成员国，着眼中欧合作大局和中奥关系长远利益，继续采取客观公正立场，发挥独特重要作用。

沙伦贝格表示，奥中关系和友谊在合作抗疫中得到了巩固和深化，感谢中方在抗疫物资等方面给予的支持帮助。希望两国克服疫情影响，共同推进庆祝建交50周年系列活动。奥方愿同中方加强沟通交流，深化经贸、农业、航空等领域合作，积极参与北京冬奥会，进一步推动两国友好关系向前发展。

双方还就共同关心的国际和地区问题进行了深入交流。

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