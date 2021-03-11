埃及前总理伊萨姆·沙拉夫

两会召开之际，总台驻开罗记者8日在开罗专访了埃及前总理伊萨姆·沙拉夫。在中国成功控制住新冠疫情后，世界各界聚焦中国两会的成功召开，埃及各界人士也普遍看好中国未来发展。沙拉夫认为，中国给世界的发展带来了希望。

总台记者：人类命运共同体理念自提出以来，伴随着“一带一路”倡议等全球合作理念与实践而不断丰富，愈发被国际社会接受和认同，新冠肺炎疫情发生以来尤其明显。您如何评价中国的抗疫成果？中国在国际合作抗疫中扮演着怎样的角色？中国的成功抗疫给世界带来哪些启示？

沙拉夫：首先，中国在新冠病毒疫情防控方面取得的成绩有目共睹，主要有几点原因。首先，中国共产党纪律严明，治理有方，同时十分注重借助高科技协助疫情防控。我认为这是最关键的一点。其次，另一个不容忽视的因素是，中国很早之前就已经做好了准备。事实上，早在2015年，“健康丝绸之路”已经纳入“一带一路”倡议，2017年又举办了专题会议。因此，中国已经为应对全球性健康威胁做好了准备。而且中国还在努力向世界传递一个理念：各国应该团结协作共同面对公共卫生危机。我认为中国很好地践行了“健康丝绸之路”倡导的理念。中国新冠病毒疫情暴发之初从多个国家得到了物资援助，在中国国内疫情得到有效控制后，中国很快向150多个国家援助了医疗物资，积极打通供应链。可以说，在此次应对疫情的过程中，“一带一路”倡议和其组成部分的“健康丝绸之路”取得了显著成效。我认为这向世界传递出几点信息。首先，习近平主席曾说，没有哪个国家能够独自应对全球性公共卫生危机。因此，我们需要一个全球性联防联控机制才能在未来更有效地应对公共健康危机。在这方面，中国给世界其他国家树立了榜样。中国的“健康丝绸之路”机制给人类未来应对类似危机方面提供了参考范本。其次，我认为世界各国也接收到了中国发出的信息。不论支持中国的，还是反对中国的，事实上每个国家都清楚，中国的经验证实中国的实践行之有效，现在和未来都值得学习借鉴。

总台记者：今年是中国“十四五”规划的开局之年，为未来发展谋篇布局。从您对中国的了解和研究来看，您如何看待中国未来的发展？中国的发展将给世界带来哪些启示或机遇？

沙拉夫：中国的“十四五”规划中提出了一个新的概念，即加快构建双循环新发展格局，强调促进国内需求与消费。我认为加速构建双循环格局是中国的明智之举。因为它可以使中国处于一个安全的环境下，从而能够从容应对当前和未来的挑战。提升高质量发展的内生动力可以帮助面对外部威胁，尤其是鉴于一些国家开始倾向于国内保护，而不是国际合作。因此，中国此举实际上是在增强自身应对外部挑战的能力。另一方面，中国也在强调国际合作。有些人提出质疑，双循环会使中国封闭起来。但习主席多次强调，新发展格局绝不是封闭的国内循环。而且，“十四五”规划中明确指出，“一带一路”倡议将会继续促进国际发展合作。事实上，“一带一路”倡议在帮助沿线国家减少冲突，改善基础设施，促进民生发展方面发挥了积极作用。现在，全球160多个国家和国际组织正在“一带一路”框架下开展合作。因此，中国的新发展格局绝不可能是封闭的。中国在发展国内经济的同时，在积极倡导和促进国际合作。这其中最重要的就是，有利于在国与国之间建立一种互信。

总台记者：疫情发生以来世界经济发展严重受阻，多国呼吁要抱团取暖，世界经济一体化的呼声愈发高涨。您认为后疫情时代世界多国应重点在哪些方面加强合作共同努力加快经济复苏？

沙拉夫：当前形势较为艰难，各国都存在一些地区性问题。但是，从各国利益出发，我们需要协同合作，共同应对挑战。我认为，世界各国政府应当作出适当的调整，各国应在多边主义和人类命运共同体原则的指导下承担起自己的责任。现在我们已经认识到，单靠自身力量无法解决问题，单边主义的结果是各方的利益都将受损。我认为，各国应该通力合作保证全球化的积极发展势头。经过这场危机，一些人对全球化表示反对，但事实上，全球化是推动全球经济发展的核心动力。我们需要在平等的基础上扩大全球化，这种全球化是建立在合作而非单边的基础上。最后，我们应当通力合作促进互联互通。一方面通过基础设施开发加强硬件互联互通，另一方面通过民心相通、标准统一等方式实现软件互联互通。换言之，在进行硬件项目和工程开发的过程中，也要注重思想、概念、文明的交流与沟通。最核心的概念毫无疑问就是：建设人类命运共同体。这些都是疫情后需要解决的问题。

总台记者：当今世界，各国各界都在关注中国。您认为今天的中国如此受到关注的原因是什么？如果让您用一个词来形容今天的中国，你会选择什么？

沙拉夫：事实上，我将世界分为两组。第一组对于中国的发展抱着欣赏、羡慕和学习的心态，不论是政治、经济、社会还是文化方面。因此，它们关注的是中国的发展奇迹。另一组则觉得中国的崛起给自己造成了威胁，但他们也在关注中国。大家都在关注中国，因为中国是一颗冉冉升起的新星。有的人认为中国的发展经验值得学习，而有的人则对中国的崛起感到担忧。正因如此，所有人都在关注和讨论中国。如果用一个词来形容今天的中国，我会选择“希望”。对，就是希望！因为今天的中国，代表了一种希望。当前，世界各国间缺乏信任，而中国通过各种理念以及成功实践，为世界各国的发展提供了一个好的榜样。40年前，中国是一个贫穷的国家。今天，中国成为了一个强大的现代化文明国家。正因如此，对我来说，对世界上所有善良的人们来说，中国都代表了新的希望。（总台记者 吴爱民）

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