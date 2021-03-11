当地时间3月10日深夜，蒙古国政府副总理兼国家紧急状况委员会主席阿木尔赛罕在个人社交账号上发布消息说，中国国药集团研发的新冠灭活疫苗已在中国、阿拉伯联合酋长国、巴林、玻利维亚、印度尼西亚、巴西、塞舌尔等多个国家和地区获得批准并正式注册。

蒙古国副总理兼国家紧急状况委员会主席阿木尔赛罕 图片来源：蒙古国政府官网

阿木尔赛罕表示，截至目前，包括匈牙利、塞尔维亚等欧洲国家在内的40个国家和地区已引进中国国药集团研发的新冠灭活疫苗，此外，还有80多个国家和国际组织已向中国寻求新冠疫苗。

2021年2月22日，由中国政府和中国人民解放军援助的国药集团新冠灭活疫苗运抵乌兰巴托，为蒙古国实施疫苗接种计划提供了有力保障。几天前，蒙古国政府正式批准紧急使用中国疫苗，并在国家药品委员会注册登记。据悉，蒙古国政府计划，今年7月份完成为全国60%的人口（约202万）接种新冠疫苗。

蒙古国3月10日起正式启动大规模接种疫苗计划，蒙古国政府副总理兼国家紧急状况委员会主席阿木尔赛罕和首都行政长官兼乌兰巴托市市长苏米亚巴扎尔当日上午已分别接种中国国药集团的新冠疫苗。（总台记者 达日玛巴斯尔）

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