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巴西：中国疫苗能够有效对抗变异新冠病毒

2021年03月11日14:30 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间3月10日，巴西圣保罗州长若昂·多利亚在当天举行的发布会上宣布，由权威医疗研究机构布坦坦研究所与圣保罗大学联合开展的一项研究的初步结果显示，中国克尔来福新冠疫苗能够有效对抗在巴西、英国及南非出现的变异新冠病毒。

△圣保罗州长宣布中国疫苗可有效对抗变异病毒（来源：圣保罗州政府）

布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯表示，在巴西、英国及南非出现的B.1.1.7、B.1.315和B.1.1.28三种变异病毒均已在巴西新冠肺炎患者身上被检测到，在亚马孙州发现的源自B.1.1.28的P.1变异病毒则是在巴西传播最为广泛的。其基因组携带E484K、K417T、N501Y等多处突变，巴西研究学者曾表示这种变异病毒较普通新冠病毒具有更强的传染性。

△在巴西广泛使用的中国新冠疫苗

同日，布坦坦研究所发布消息称，研究的初步结果来自于参与中国疫苗第三阶段试验的35名志愿者。研究人员从已接种疫苗的志愿者体内提取血清，将其与变异病毒一同置入培养皿，结果显示血清中的抗体能够有效对抗变异病毒。研究人员表示，中国疫苗中的灭活病毒具有新冠病毒的完整结构，与其他利用病毒刺突蛋白引发免疫反应的疫苗相比，灭活疫苗能够产生更全面的免疫反应。布坦坦研究所表示近期将发布该研究的详细结果。

目前巴西仍是全球新冠肺炎疫情最严重的国家之一，在许多国家疫情已显现出减缓势头的情况下，巴西的确诊及死亡病例数字反而不断打破先前的纪录，连续创下新高。据巴西医学专家表示，变异病毒的快速蔓延是该国疫情恶化的主要原因之一。中国疫苗能够有效对抗变异病毒的消息引发了不小的关注，圣保罗州长多利亚强调：“接种中国科兴疫苗可有效防止被变异新冠病毒感染，实验结果证明了这支疫苗的质量。”（总台记者 徐丹娜）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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