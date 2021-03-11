美国国会众议院10日投票通过最终版的1.9万亿美元经济救助计划，将提交美国总统拜登签署成法。去年3月以来，美国已累计出台约6万亿美元财政纾困措施，远超2008年金融危机期间的经济救助规模。

分析人士认为，经济救助计划落地有望加快美国经济复苏，但带来的通胀、债务和金融稳定风险也不容忽视。

美经济复苏或加快

经济救助计划中，支出最大项是为大部分美国家庭派发的约4000亿美元直接纾困金，其次是为州和地方政府提供的约3500亿美元援助。此外，救助计划还提供约1700亿美元资金用于学校复课、约1090亿美元用于应对疫情和公共卫生服务，并通过延长额外失业救济金领取时间、给予税收抵扣和医保补助等方式为中低收入家庭提供支持。

一些经济学家认为，救助计划有助于缓解疫情对中低收入家庭的冲击，拉动个人消费并助推经济复苏。经济合作与发展组织9日发布报告，预计今年美国经济将增长6.5%，高于去年12月预测的3.2%。多家华尔街机构近期也纷纷上调对今年美国经济增长的预期。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔日前重申，美国经济发展前景很大程度上取决于疫情防控结果。经济学家认为，变异新冠病毒的快速传播仍然是美国经济面临的最大下行风险。

通货膨胀压力渐显

根据美国国会预算局2月发布的预测，未来三年美国产出缺口约为7600亿美元。经济学家担心，新一轮经济救助计划规模远超弥补产出缺口所需，可能会造成美国经济过热和通胀压力上升。

美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯认为，大规模刺激政策可能引发“一代人未曾见过的通胀压力”。他预计，美联储可能被迫从2022年开始加息，为经济 “降温”并抑制通胀，早于外界先前预期的2023年。

不过，鲍威尔认为，财政刺激只会暂时推高通胀水平，物价不大可能持续大幅上涨。美国财政部长耶伦表示，当前美国经济面临的更大风险是疫情造成的创伤，而通胀风险可控。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼说，经济救助计划落地意味着美国2021年财政刺激相当于国内生产总值（GDP）的13%；考虑到被疫情压抑的大量需求将逐步释放，同时美国货币供应量继续扩大，到今年年底美国必然出现经济过热和通胀压力。

债务风险继续攀升

美财政部数据显示，2020财年美财政赤字已达创纪录的3.13万亿美元，公共债务达到21万亿美元，相当于GDP的102%。上次美国公共债务超过经济总量，是在二战结束时。

在此背景下，白宫加码财政刺激势必推高公共债务水平。据非营利组织联邦预算问责委员会测算，到2031年，美国公共债务将达37.4万亿美元，占GDP的114%。

美国国会预算局近日警告，日益沉重的债务负担和更高通胀率可能增加财政危机风险，同时削弱市场对美元的信心，抬高私营企业在国际市场融资的成本。

金融稳定风险上升

太平洋投资管理公司经济学家蒂法妮·怀尔丁认为，经济救助计划带来的金融稳定风险比通胀风险对金融市场影响更大。自疫情以来美国家庭多积累了约1.1万亿美元储蓄，加上新一轮经济救助计划，美国家庭会将部分资金投向房地产和金融市场，进一步推高美国资本市场估值。

怀尔丁指出，美联储经济学家去年11月对美国金融体系脆弱性的描述为“适度”，但今年1月已评估为“显著”，说明美联储对金融风险更加警惕。

在今年1月发布的《全球金融稳定报告》中，国际货币基金组织警告金融市场与实体经济脱节仍在延续，一旦投资者重新评估全球经济增长前景或政策展望，全球资产价格或将面临回调风险。这种风险叠加金融市场脆弱性，可能导致市场信心发生连锁反应，危及全球金融稳定。

拉赫曼说，美国大规模财政刺激政策推升经济复苏和通胀预期，导致美国10年期国债收益率和其他利率水平大幅上升，吸引国际资本回流美国。受此影响，那些受到疫情严重冲击、公共财政状况较差的新兴经济体将面临债务违约风险。

(责编：艾雯、刘叶婷)